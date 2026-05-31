Lomas de Zamora: dolorosa despedida a Darío, el hombre que murió tras un partido de fútbol

La muerte de un hombre de 61 años después de un partido de fútbol en Villa Centenario generó una fuerte conmoción en Lomas de Zamora , sobre todo en la comunidad educativa. El fallecido era vicedirector de una escuela y lo despidieron con mucho dolor.

Todo ocurrió el pasado 21 de mayo cerca de las 19:40 en el complejo Towers Fútbol , ubicado sobre Emiliano Zapata 297 . La víctima fue identificada como Darío Comba , quien sufrió un paro cardíaco mientras salía del campo de juego después de jugar un partido.

El hombre recibió asistencia en el lugar y fue atendido por personal del servicio 107 de Emergencias Lomas , pero no pudieron reanimarlo. Pocos minutos después, confirmaron su muerte.

A medida que se difundía la noticia del fallecimiento de Darío, empezaron a conocerse detalles de su vida personal. Se supo que había trabajado durante décadas en varios colegios de la zona sur del Conurbano y actualmente era vicedirector del Instituto Técnico Nuestra Señora de Itatí, ubicada en Antonio Filardi 830, en Villa Centenario.

Estudiantes, exalumnos, docentes y autoridades del colegio lo despidieron con dolor en los últimos días. La Parroquia Nuestra Señora de Itatí ofreció una misa en su memoria. También hubo una despedida con velas, fotos y mensajes frente al colegio.

“Querido Darío: un enorme gracias al cielo por habernos permitido andar juntos el camino de la vida, que ahora continúas junto al Padre. Gracias por cada palabra, por los principios innegociables, por el consejo oportuno, por la cercanía y por tu vida, que fue una ofrenda constante de donación en servicio a los demás”, destacaron las autoridades del instituto.

colegio Velas, fotos y mensajes de despedida para Darío tras su repentino fallecimiento en Lomas de Zamora.

En redes sociales, los mensajes se multiplicaron. “Siempre predispuesto a ayudar, con una palabra justa, con consejos, con límites puestos desde el cariño y también con ese humor que tantas veces nos hacía reír y acompañaba nuestras locuras. Su partida fue una noticia que nos golpeó profundamente a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo”, fue uno de los comentarios que circularon en Facebook.

“Más que un directivo, fue un amigo para todos los chicos de la Técnica. Mis hermanos lo tuvieron de profe y mi hijo mayor, de rector “, agregó una de las madres del colegio.

El descargo de Towers Fútbol

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Tras la muerte de Darío, varias personas cuestionaron una supuesta falta de cobertura médica y demoras en la atención de la emergencia. Desde Towers Fútbol emitieron un comunicado remarcando la correcta aplicación del protocolo.

El propietario del predio, Gustavo Torres, afirmó que Darío recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de compañeros y del árbitro “desde el mismo instante en que cayó desplomado”, y compartió los videos registrados por las cámaras de seguridad del complejo donde se veía la llegada de las ambulancias.

“En todos estos años siempre contamos con servicio de emergencias médicas y jamás se dejó de atender a nadie que lo necesitara, más aún cuando su vida estuvo en riesgo. Es mentira que no contamos con servicio de emergencia, ya que además es una exigencia municipal para los predios que están habilitados reglamentariamente como el nuestro”, enfatizó.