El inspirador relato viral de una vecina de Temperley y su emprendimiento gastronómico

Las hijas de Paula son el motor para seguir adelante y hoy la acompañan en el proyecto laboral.

Paula es de Temperley y logró crear su proyecto laboral que hoy comparte junto a sus dos hijas.

Con la seguridad que bajar los brazos no es opción, es que la vecina de Temperley , Paula Funez (38) logró superar cada adversidad para contar hoy con su emprendimiento laboral que construyó junto a sus hijas y el cual se hizo viral cuando lo compartió en las redes.

Su relato inspirador en formato de reel y en primera persona superó en una semana las 35 mil reproducciones y generó cientos de mensajes de apoyo y reconocimiento.

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Se trata de un food truck instalado en la esquina de la Avenida Eva Perón y Charcas. Justamente, el proyecto gastronómico que se llama Urano ( @uranofood ) fue lo que se viralizó hace unos días. En el video, Paula se encarga de contar lo que hace cada mañana al abrir el food truck y como llegó a generar el proyecto gastronómico.

"La repercusión fue impresionante, inesperada y hermosa porque recibimos mensajes de personas que todavía tienen proyectos en la cabeza y no se animan a dar el paso y yo siempre digo que si lo tenes en la cabeza es porque lo podes hacer", señaló sobre lo sucedido en las redes con un video que hizo junto a sus hijas para generar más llegada al espacio que comenzó vendiendo hamburguesas, pero que ahora están incluyendo cafetería y pastelería para generar más opciones y crecimiento al food truck.

Paula trabajó durante años junto a su padre dentro del rubro gastronómico, pero también pasó por distintas experiencias laborales, varios emprendimientos, períodos de búsqueda laboral y momentos en los que tuvo que lidiar entre el trabajo y la crianza de sus dos hijas.

"El motivo principal siempre fue poder trabajar y estar presente para mis hijas", contó Paula sobre sus diferentes tareas laborales que fue recorriendo hasta llegar a crear su emprendimiento.

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Tras pasar por diversas situaciones laborales que la obligaban a elegir entre cumplir con horarios extendidos o cuidar a sus hijas cuando ellas la necesitaban, Paula entendió que debía crear su proyecto. "Cada vez me costaba más elegir entre una cosa o la otra. La prioridad siempre iban a ser estar mis hijas"

Fue entonces cuando tomó la decisión y hace seis años comenzó con el proyecto que le permitiera generar ingresos y también poder estar con sus hijas.

"Pienso que no hay mejor manera de educar que dando el ejemplo", aseguró Paula y eso es lo que intentó desde 2020 cuando comenzó con Urano y añadió que siempre se encargó que sus hijas vean "cómo se generan los proyectos".

En el reel viral aparece Paula en su día a día laboral y su hija Morena Vivas de 18 años es quien se encargó de filmar y realizar la grabación. La otra hija es Julieta Búfalo de 15, quien también participa elaborando productos y colaborando en la atención al público en el emprendimiento.

"Siempre entendí que la familia es mi motor y mis hijas son la razón por la que sigo adelante cada día", recalcó la vecina de Temperley que apostó a jugarse todo por tener su propio proyecto laboral.

Las adversidades no pudieron con ella

Paula siempre supo lidiar con los problemas que se presentan en la vida y uno de los momentos más complicados ocurrió justo cuando estaba a punto de abrir Urano. "El proyecto original consistía en desarrollar un food truck itinerante que pudiera trasladarse a distintos puntos", comenzó contando.

Para ello, Paula ya había iniciado conversaciones y gestiones para regularizar la actividad cuando sufrió un grave accidente automovilístico. "Una camioneta impactó de frente contra mi vehículo y ese accidente me alejó no solo del emprendimiento sino también de mi vida cotidiana ya que me causó consecuencias materiales y físicas".

Su auto quedó destruidos, sufrió de varias lesiones físicas importantes, le dieron 10 puntos de sutura en la cabeza, tuvo que usar por mucho tiempo el cuello ortopédico y todo ello la afectó tanto emocional como psicológicamente.

Durante aproximadamente un año y medio permaneció sin vehículo mientras esperaba la resolución del proceso con la aseguradora, pero nunca abandonó el sueño de instalar su food truck.

"Mi manera de ser no me permite rendirme", dijo y como toda luchadora supo encontrarle la vuelta antes de abandonar todo y fue como tras el accidente logró abrir Urano, pero en la ubicación fija en la que está actualmente.

En el camino también hubo varias problemáticas que no le permitían avanzar, pero Paula pudo con cada una de ellas: "Las dificultades fueron muchísimas, pero nunca dejamos de buscar una salida, perdí inversiones, emprendimientos y atravesé situaciones muy difíciles, pero seguí adelante", destacó convencida que todo pasa algo y que el mensaje hacia sus hijas es claro: "Con amor, responsabilidad, disciplina y constancia, absolutamente todo se puede".

Mirá el video que se hizo viral