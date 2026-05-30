De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria.

El esfuerzo colectivo de un club de barrio volvió a demostrar que puede derribar cualquier obstáculo. Cuatro patinadoras del Club Colón de Temperley lograron clasificarse para los Juegos Panamericanos 2026 y competirán el próximo 24 de junio en Parque Roca, luego de una intensa campaña solidaria que les permitió afrontar los elevados costos que exigía la participación en el certamen.

La historia de las jóvenes deportistas movilizó a familias, vecinos y socios de la institución, que durante semanas organizaron rifas, ferias y distintas actividades para recaudar fondos. El objetivo era reunir el dinero necesario para comprar la indumentaria oficial obligatoria exigida por la Confederación Argentina de Patinaje, un gasto que en algunos casos superaba el millón y medio de pesos por patinadora.

Autosuperación. La remisera de Temperley que lleva sólo a mujeres y que sueña con recibirse de abogada

Reacondicionamiento. Mejoran el tránsito en Banfield con arreglos en la avenida Alsina

Desde el club explicaron que la situación encendió una alarma no sólo por el impacto económico, sino también porque entendían que una exigencia de ese tipo podía transformarse en una barrera para muchas deportistas del país.

"Nos parecía que ninguna exigencia económica debería transformarse en una barrera que excluya a las chicas que tanto empeño ponen para trabajar y llegar a las metas", expresó la presidenta de Colón FC, Laura D'Amore.

La institución incluso presentó una impugnación formal ante la Confederación Argentina de Patinaje para manifestar su desacuerdo con la medida. Sin embargo, mientras continuaban los reclamos, las familias comenzaron una carrera contrarreloj para conseguir el dinero, ya que el plazo otorgado para comprar la indumentaria era de apenas una semana.

De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria Las cuatro representantes de Colón lograron reunir los fondos necesarios.

De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria La historia de las jóvenes deportistas movilizó a familias, vecinos y socios de la institución.

Finalmente, gracias al acompañamiento de toda la comunidad, las cuatro representantes de Colón lograron reunir los fondos necesarios y adquirir los equipos que les permitirán competir en el Panamericano.

"Las chicas lograron recaudar el dinero y comprarse los equipos. Y eso fue gracias a la ayuda de toda la comunidad y las familias. No hubo ayuda estatal. Fue todo sacrificio y dinero aportado por las familias", destacó D'Amore.

Un sueño en marcha para las cuatro jóvenes

El logro deportivo es el resultado de años de trabajo dentro de la institución. Desde el club resaltaron especialmente la tarea de la profesora Belén Grieco, responsable del crecimiento que tuvo el patín artístico en el Club Colón durante los últimos años.

"El patín artístico creció gracias al trabajo comprometido y profesional del equipo encabezado por Belén, que acompaña la formación deportiva y humana de las chicas, generando pertenencia, contención y oportunidades reales para muchas nenas y adolescentes", señalaron.

De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria "Las chicas lograron recaudar el dinero y comprarse los equipos. Y eso fue gracias a la ayuda de toda la comunidad".

De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria "El patín artístico creció gracias al trabajo comprometido y profesional del equipo encabezado por Belén".

De Temperley al Panamericano: cuatro patinadoras de Club Colón competirán tras una enorme campaña solidaria El logro deportivo es el resultado de años de trabajo dentro de la institución.

Detrás de cada entrenamiento también hubo un enorme esfuerzo cotidiano. Horas de práctica, actividades para recaudar fondos y familias enteras involucradas para sostener el sueño de competir a nivel internacional.

"Detrás de cada deportista hay horas de entrenamiento, rifas, ferias, esfuerzo familiar y una comunidad entera empujando para que puedan cumplir sus sueños", remarcaron desde la institución.

Ahora, con la clasificación asegurada y la indumentaria ya comprada, las patinadoras continúan su preparación para el gran desafío del 24 de junio en Parque Roca, donde representarán a Colón, a Temperley y a toda una comunidad que hizo posible que este sueño se transformara en realidad.