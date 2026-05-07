El conmovedor pedido de una patinadora de Banfield para participar del Panamericano

La joven Rocío Romero (17) de Banfield hizo un pedido desesperado en sus redes al enterarse que para participar del Campeonato Panamericano que se desarrollará en junio está obligada a adquirir la indumentaria oficial que es muy costosa. Por eso, lanzó una campaña para poder competir y representar a Lomas.

La patinadora artística contó a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram @rochuuromero lo que necesita para poder representar a Argentina en el Torneo Panamericano de Clubes y Naciones. Comenzó contando que hay algo que la detiene a participar por por primera vez de este campeonato: "Hace pocos días nos adelantaron que el equipo de la selección había sido cambiado por uno nuevo y que sí o sí teníamos que pagarlo todos los patinadores para poder participar. Lastimosamente nos dieron un tiempo limitado para poder pagar todo el conjunto y no cuento con ese dinero".

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La cifra a la que debe llegar antes del 18 de mayo es de $950 mil por lo que a Rocío no le queda tanto tiempo para sumar el total de la cifra. En sus historias de Instagram pidió que la ayuden a cumplir su sueño. "Pueden compartir este video dando like o comentando y siguiendome porque de esa manera este video puede llegar a más personas", pidió la joven que patina desde sus 4 años, fue campeona nacional dos veces en 2021 y 2024. En 2022 obtuvo el 4to puesto nacional, en 2023 obtuvo el 3er puesto, y este año se llevó el 4to lugar en la divisional A (que es la división más importante de patín) en la categoría A nacional.

El sueño de la joven sólo se va a poder realizar si logra comprar lo que el torneo le exige para poder competir. Por eso, toda ayuda sirve. En su cuenta además destacó que con lo mínimo que se aporte, pero si participan muchas personas se va a poder llegar al monto que necesita pagar en una semana.

"Si podés aportar, aunque sea un poquito, me ayudás un montón", escribió al dejar fijo el reel del pedido y añadió, "compartir también suma muchísimo".

El trabajo de Rocío Romero en las redes sociales

Rocío Romero es una patinadora de alto rendimiento que actualmente entrena en el Club Colón de Temperley y trabaja arduamente desde sus redes para dar a conocer su talento en el patín. Así obtuvo muchos seguidores que son fundamentales también para conseguir sponsor, pero ésta vez la sorprendió con muy poco tiempo este monto alto que su familia no puede pagar.

Además, la deportista recibió el año pasado, una mención especial en el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. La joven fue distinguida "por su ejemplar trayectoria como deportista en patinaje artístico y su contribución como exponente del deporte constituyéndose un ejemplo para la juventud lomense".

Como ayudar a la patinadora de Banfield

Como ella mismo pidió se puede compartir su cuenta, su reel donde pide especialmente que la ayuden, compartiendo, comentando la publicación para que llegue a muchas personas.

Los que puedan hacer al menos un aporte mínimo a su alias, también pueden hacerlo porque cada monto ayuda a llegar al objetivo y que ella pueda cumplir su gran sueño de representar al país y a todo Lomas en el Panamericano que se estará desarrollando en el Parque Roca el mes que viene. El alias es: rochu.panamericano

Rocío confía en llegar al monto y por eso agradeció de antemano en su cuenta a todos los que puedan ayudarla. "Gracias de verdad por estar del otro lado", posteó.

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