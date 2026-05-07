Estrenos de cine: llega la nueva entrega de "Mortal Kombat"

Los estrenos de cine de esta semana traen la segunda entrega de “Mortal Kombat”, una esperada película para los amantes de las aventuras y la acción. Se suman “Las ovejas detectives”, para los más bajitos, un drama argentino y una de terror.

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Síntesis : esta vez, los campeones favoritos de los fans se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores. (Acción, Estados Unidos)

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Otros estrenos de cine

Las ovejas detectives

Director: Kyle Balda.

Elenco: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Patrick Stewart.

Síntesis: George es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. (Animación, Estados Unidos).

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Cuatro estrellas

Director: Pablo Stigliani.

Elenco: María Fernanda Callejón, Romina Escobar.

Síntesis: Buenos Aires, 1995. Lila, una mujer trans de 50 años que trabaja en un cabaret, sueña con dejar atrás una vida marcada por la marginalidad para dedicarse a su verdadera pasión: cantar. (Drama, Argentina)

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Hokum: La maldición de la bruja

Director: Damian Mc Carthy.

Elenco: Adam Scott, Florence Ordesh, David Wilmot, Peter Coonan.

Síntesis: un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está embrujada. (Terror, Irlanda, Estados Unidos).