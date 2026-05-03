Por qué Diana Ross no aparece en la película de Michael Jackson

Mientras la película biográfica de Michael Jackson , protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, sigue arrasando en las taquillas de todo el mundo se supo por qué Kat Graham, actriz que interpretaba en el film a Diana Ross, no aparece en las escenas.

La actriz que interpreta a la legendaria cantante de The Supremes y figura estrechamente vinculada a la vida personal y artística de Michael Jackson, reveló que sus escenas se eliminaron del montaje final debido a “ciertas consideraciones legales”.

“De cara al estreno de la película de Michael Jackson, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron a algunas escenas, incluidas las que rodé con un reparto increíble”, indica la actriz.

“Por desgracia, esos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó duro para conservar la mayor parte posible de la historia”, añadió Graham .

image Una escena de la película de Michael Jackson.

Otro motivo para cortar una escena de la película

La decisión se conoció después de que la película invirtiera 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato.

Graham no confirmó si su trabajo se eliminó como parte de esta reestructuración o por otro motivo. La ausencia de Diana Ross no es menor dentro de la película, teniendo en cuenta que la cantante fue una referencia artística y personal para Michael Jackson desde los años de The Jackson 5, además de compartir con él pantalla en El mago.

Aquella colaboración reforzó un vínculo que durante décadas se describió como cercano, lleno de admiración y profundamente influyente para el artista.