sábado 02 de mayo de 2026
Escribinos
2 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Cuándo se estrena en Netflix la película sobre Dibu Martínez

Netflix publicó el tráiler de la película sobre el Dibu Martínez, con ilustraciones de Liniers y valiosos testimonios, y confirmó la fecha de estreno.

Llega a Netflix la película de Dibu Martínez.&nbsp;

Llega a Netflix la película de Dibu Martínez. 

La película sobre Dibu Martínez llegará al catálogo de la plataforma de Netflix el próximo 28 de mayo en las vísperas del comienzo del Mundial 2026.

Lee además
Caro Pardíaco llega a Netflix. 
Prendé la tele.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la serie de Caro Pardíaco

Rodrigo de la Serna, en la  nueva serie de Netflix. 
Dale play.

Netflix revela el primer avance de la serie Gordon, con Rodrigo de la Serna
Embed

El Dibu Martínez, por Liniers

La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers y el material de archivo personal del arquero.

Se suman entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro.

Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Dibu Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional.

image
Dibu Martínez ilustrado por Liniers.

Dibu Martínez ilustrado por Liniers.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova.

La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota, con la voz de Agustín Aristarán, que le recuerda todos los retos que tiene por delante.

Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Temas
Seguí leyendo

Netflix confirmó la fecha de estreno de la serie de Caro Pardíaco

Netflix revela el primer avance de la serie Gordon, con Rodrigo de la Serna

Nueve Reinas regresa en formato de una serie de Netflix

Netflix lanzó tráiler de "Lo dejamos acá", la película con Darín y Peretti

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Silvia, una obra de Nelson Valente. 
Recomendado.

"Silvia", la obra de teatro del lomense Nelson Valente, regresa a escena

Las más leídas

Te Puede Interesar

El evento se hará en la Plaza del Campeón de Banfield: es apto para toda la familia, con entrada gratuita.
Este domingo.

La Fuerza aterriza en Banfield con una jornada épica para fans de Star Wars