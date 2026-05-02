Cuándo se estrena en Netflix la película sobre Dibu Martínez

“Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo” es el nueva película de Netflix que profundiza en la historia del reconocido arquero de la Selección Argentina que se ganó el corazón de todo el país a partir de sus brillantes actuaciones.

La película sobre Dibu Martínez llegará al catálogo de la plataforma de Netflix el próximo 28 de mayo en las vísperas del comienzo del Mundial 2026.

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La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers y el material de archivo personal del arquero.

Se suman entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro.

Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Dibu Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional.

image Dibu Martínez ilustrado por Liniers.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova.

La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota, con la voz de Agustín Aristarán, que le recuerda todos los retos que tiene por delante.

Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.