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1 de mayo de 2026
Detenida.

Lomas de Zamora: se entregó la mujer que estaba prófuga por el crimen de su pareja

El homicidio había ocurrido en el barrio Villa Albertina. Los propios hijos de la presunta asesina la entregaron a la Policía de Lomas de Zamora.

Policía Bonaerense.

Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, la mujer identificada como V.G., de 51 años, terminó arrestada luego de un operativo de urgencia realizado en su domicilio, del que se había fugado tras el homicidio de Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años.

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Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora ya habían allanado la vivienda de la mujer y encontraron manchas de sangre, pero en ese momento no la encontraron. Horas más tarde, fueron sus propios hijos quienes la entregaron.

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La zona en la que ocurri&oacute; el crimen en Villa Albertina, Lomas de Zamora.

La zona en la que ocurrió el crimen en Villa Albertina, Lomas de Zamora.

La Policía recibió un llamado desde el domicilio de la imputada. Advertían que ya había regresado a la casa y que tenía intenciones de ponerse a disposición de la Justicia. Ante esa situación, los uniformados fueron inmediatamente al lugar y la detuvieron.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “homicidio agravado por el vínculo”.

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La víctima falleció en la UPA de Fiorito.
La víctima falleció en la UPA de Fiorito.
La víctima falleció en la UPA de Fiorito.

El crimen ocurrió en la calle Espronceda al 100, cerca del cruce con Capitán Sarmiento, donde la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Según se pudo reconstruir, ambos empezaron a pelear, el hombre rompió una botella de cerveza y con el vidrio le provocó un corte en el rostro a la mujer.

La situación escaló de forma violenta. Ella habría tomado un cuchillo y atacó a su novio con múltiples puñaladas, que resultaron letales.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde murió poco después de ingresar.

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