Estaba prófugo por un robo en Lomas de Zamora y lo atraparon en San Juan

Un delincuente que era buscado por un robo agravado en Lomas de Zamora fue capturado por la Policía en la provincia de San Juan . Llevaba casi cuatro años prófugo.

Todo ocurrió cuando efectivos policiales realizaban controles preventivos en el cruce de la calle Rastreador Calívar y la avenida Ignacio de la Roza , en la localidad sanjuanina de Rivadavia. En ese operativo identificaron a un hombre mayor de edad.

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Al pedirle su documento, los policías constataron que el sujeto era oriundo de la provincia de Buenos Aires . Enseguida consultaron sus antecedentes y descubrieron un dato alarmante: estaba prófugo de la Justicia .

El Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) mostraba que el sospechoso presentaba un pedido de captura vigente desde el 22 de julio de 2022, solicitado por una fiscalía de Lomas de Zamora.

El delito por el que buscaban al hombre era un “hurto agravado por escalamiento”. Se trata del robo de un elemento ajeno tras trepar un obstáculo, como puede ser un muro, vallas o techos. Además de esta solicitud, estaba vinculado a otras investigaciones en curso en la Justicia bonaerense.

Ante esta situación, el sujeto fue llevado a una dependencia policial local. Una comisión de la Superintendencia de Custodia de Traslado de Detenidos Interprovinciales llegó hasta San Juan para trasladar al detenido hacia Lomas de Zamora.