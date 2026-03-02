Después de 11 años, cayó el último prófugo por una emboscada mortal en Temperley

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre que estuvo 11 años prófugo tras haber participado una emboscada mortal en la localidad de Temperley , donde mataron a un hombre a balazos como venganza por una presunta infidelidad.

El crimen ocurrió el 10 de enero de 2015 en el cruce de las calles Armesti y Las Perdices . Un sujeto de 39 años, apodado “El Tuerto” , se enteró que su esposa mantenía una relación secreta con otro hombre, identificado como Víctor Frutos , por lo que decidió vengarse de la peor manera: acompañado por su hermano y su primo, emboscó al amante de su pareja y lo acribilló a tiros.

“El Tuerto” ya había sido detenido en julio pasado en el barrio porteño de Constitución y fue condenado recientemente a 10 años y ocho meses de prisión . También habían arrestado a su primo. Sin embargo, todavía faltaba detener a su hermano, apodado “Tuiti” .

Efectivos de la Policía Federal continuaron con las tareas de campo y ciberpatrullaje para localizar al último prófugo y comprobaron que se dedicaba a vender productos a través de una plataforma de ventas de una red social. Concretaba las entregas cerca de la estación de tren de Florencio Varela .

Según informaron fuentes policiales a La Unión, los investigadores montaron un operativo de vigilancia en la zona, hasta que identificaron a “Tuiti” en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y Monteagudo. Inmediatamente lo redujeron y lo arrestaron.

El sujeto, de 46 años, quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. De esta manera, la causa ya tiene a todos los involucrados identificados y detenidos.

El insólito caso de "El Tuerto"

profugo tuerto "El Tuerto" al momento de su detención.

Diego “El Tuerto” Domínguez estaba acusado de matar a balazos a Víctor Frutos, un joven de 27 años, el 10 de enero de 2015. Se mantuvo prófugo durante diez años. En todo ese tiempo, hizo una vida normal: tuvo trabajos en blanco, abrió una cuenta bancaria, fue padre y hasta se mostraba en las redes sociales. Increíblemente, no podían encontrarlo.

Fue recién el año pasado que, tras rastrear su perfil en Facebook -donde se mostraba a cara descubierta con su nombre real-, llegaron a él. Detectives de la Policía Federal supieron que frecuentaba la casa de un hermano en Florencio Varela y que utilizaba la tarjeta SUBE. De esa manera reconstruyeron su recorrido y lograron capturarlo en Constitución, para ponerlo a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora.

Diez años después del crimen, “El Tuerto” enfrentó cargos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con el empleo de arma de fuego”. Su causa se resolvió con un juicio abreviado. El Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Lomas de Zamora lo condenó a 10 años y ocho meses de prisión, más la declaración de reincidencia por segunda vez.