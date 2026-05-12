Atraparon a un prófugo acusado de abusar de su pareja y la hija de ella en Temperley

La UFI 9 de Lomas de Zamora pidió la detención del prófugo.

Un hombre que estaba prófugo y se ocultaba de la Justicia, fue detenido durante un allanamiento en Alejandro Korn, acusado de haber abusado sexualmente de su pareja y de la hija de ella, de solo 10 años, en la localidad bonaerense de Temperley .

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI de Lomas de Zamora . El sospechoso, de 37 años, tenía pedido de captura y fue hallado en un domicilio de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.

CAPTURA Estaba prófugo por abuso sexual, se ocultó en Lomas y fue detenido

VIDEO El descargo de la mujer que denunció por abuso sexual al payaso absuelto

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 en una vivienda de la calle Las Casuarinas . La causa tramita ante la UFI 9 de Lomas de Zamora .

La acusación detalla al menos dos hechos graves: abuso sexual reiterado de una menor aprovechándose de la convivencia, y abuso sexual con acceso carnal mediante el empleo de la fuerza contra su pareja.

Tribunales-Lomas (1) El hombre que estaba prófugo por abuso sexual ahora está a disposición de la Justicia.

La denuncia por abuso sexual

En la denuncia se acusó al sospechoso de atacar en reiteradas oportunidades de la nena, que en aquel entonces tenía entre 10 y 11 años, y que es hija de quien era su pareja.

Tras la detención, el juez a cargo ratificó la medida. El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas.