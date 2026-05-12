martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Allanamiento.

Desmantelaron un búnker de drogas en Ingeniero Budge: qué encontraron

La Policía de Lomas allanó una vivienda y detuvo a un hombre junto a la mercadería ilegal preparada para despachar.

Drogas incautadas en el allanamiento.

Drogas incautadas en el allanamiento.

La Policía de Lomas de Zamora desarticuló un búnker narco en la localidad de Ingeniero Budge. Detuvieron a un hombre acusado de manejar la venta de drogas en el lugar.

La investigación estuvo a cargo del personal de la Delegación del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora. Mediante averiguaciones, determinaron que un sujeto estaba comercializando estupefacientes en una vivienda de la calle Montiel.

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Allanamiento en el búnker de drogas

drogas
Drogas incautadas en el allanamiento en Ingeniero Budge.

Drogas incautadas en el allanamiento en Ingeniero Budge.

Efectivos policiales irrumpieron en la vivienda y no tardaron en encontrar las pruebas incriminatorias. Hallaron una gran cantidad de cocaína fraccionada en pequeños envoltorios negros, listos para la venta. Además, hallaron una bolsa con marihuana.

Los uniformados arrestaron a un hombre acusado de llevar adelante la venta de drogas y le incautaron su teléfono celular, el cual será peritado en busca de pruebas que permitan determinar cómo funcionaba el búnker.

El detenido fue trasladado a una sede policial. La droga quedó incautada y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en narcotráfico.

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