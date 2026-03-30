lunes 30 de marzo de 2026
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30 de marzo de 2026
Allanamiento.

Desmantelaron un búnker de drogas en Villa Fiorito: tiroteo y cinco detenidos

La Policía de Lomas los vio en actitud sospechosa y hubo varios disparos cuando intentaron detenerlos. Incautaron una gran cantidad de drogas.

Drogas y dinero incautados en el operativo.

Drogas y dinero incautados en el operativo.

Desarticularon una banda narco que operaba en la localidad de Villa Fiorito y desmantelaron el búnker que utilizaban para vender drogas. Hubo un tiroteo con la Policía y detuvieron a seis sospechosos.

Todo empezó cuando efectivos de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito recorrían la zona de La Haya y Milán y observaron a un grupo de personas frente a una casa. Una de ellas portaba un arma de fuego.

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Ante esa situación, los policías dieron la voz de alto. Lejos de acatar la orden, los sujetos respondieron a los tiros y entraron rápidamente a la vivienda. Los agentes tuvieron que solicitar una orden de allanamiento de urgencia.

En la detención intervinieron efectivos de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito.
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En la detención intervinieron efectivos de la Comisaría 5ª de Villa Fiorito.

Desmantelaron un búnker de drogas

Luego de irrumpir en la vivienda, los policías arrestaron a cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad. Dentro de la casa encontraron una escena que delató a la banda: se dedicaban a la venta de drogas.

Los agentes incautaron una gran cantidad de envoltorios de cocaína y dos trozos de pasta base listos para la venta. Todos esos elementos quedaron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “atentado y resistencia a la autoridad, abuso de arma, tenencia ilegal de arma de guerra y de uso civil, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento agravado”.

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