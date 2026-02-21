Es de Lomas de Zamora y cayó por tráfico de drogas: pidió que le presten el dinero secuestrado

Una pareja de Lomas de Zamora fue arrestada por participar en el tráfico de drogas desde el Norte del país hasta Chubut . La causa tuvo un detalle insólito: ella pidió que la dejen utilizar parte del dinero que le incautaron para poder viajar.

El caso involucró a dos hombres y una mujer , quienes fueron detenidos esta semana en operativos simultáneos realizados en Comodoro Rivadavia y el Aeropuerto de Puerto Madryn .

La investigación permitió establecer que la droga era recolectada en Salvador Mazza, provincia de Salta, para luego ser trasladada y acopiada en Lomas de Zamora . Posteriormente la enviaban hacia Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Entre los imputados estaba S.E.E., quien tenía residencia en la localidad de Ingeniero Budge y trabajaba en la construcción. Se descubrió que era parte de la banda y que pagaba boletos aéreos en efectivo sin hacer reserva previa, con el fin de no dejar registro oficial de sus viajes.

Se comprobó que el sujeto se había movilizado varias veces a Salta, Jujuy, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia e incluso a Bolivia por pasos no autorizados. Además, tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el año pasado. Junto a él operaba su esposa R.R.M., también con domicilio en Lomas de Zamora.

droga Parte de las drogas incautadas por la Policía.

Detenciones y allanamiento en Ingeniero Budge

La pareja lomense fue detenida en el aeropuerto de Puerto Madryn, cuando intentaban abordar un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, la Policía arrestó a A.R.P., tercer integrante del grupo.

La causa siguió con un allanamiento en Ingeniero Budge, otro en Monte Grande y uno más en el barrio Fontana de Puerto Madryn. En estos operativos, se incautaron más de $3.000.000 en efectivo, teléfonos celulares, el vehículo utilizado para el traslado de la droga y documentación de interés.

Los tres detenidos quedaron imputados por tráfico y comercialización de droga agravados por la cantidad de personas intervinientes. S.E.E. y A.R.P. son considerados coautores, mientras que R.R.M. es vista como partícipe secundaria.

detenido Uno de los detenidos por el tráfico de drogas.

Insólito planteo de la mujer

La mujer imputada consiguió la libertad, pero quedó obligada a presentarse una vez por semana ante una comisaría de Lomas de Zamora, debido a su domicilio de residencia. Si bien evitó ir a la cárcel, su defensa hizo un planteo insólito.

Como la vecina lomense dijo no tener dinero para regresar a Lomas, pidió un préstamo del dinero que le habían incautado durante el allanamiento para poder utilizarlo para viajar a Buenos Aires. Obviamente, se lo negaron.