Terrible choque en Ingeniero Budge: un auto se incrustó en una carnicería

El auto se incrustó contra una carnicería en Ingeniero Budge.

Un auto perdió el control y se incrustó en el frente de una carnicería en la localidad de Ingeniero Budge . Provocó importantes daños materiales.

El terrible choque ocurrió en el cruce de las calles Bruno Tavano y Tabaré . En esa esquina está ubicada la carnicería “Don Ramón” y se trata de una intersección muy peligrosa, ya que confluyen cuatro calles en distintas direcciones.

Por causas que se investigan, un Chevrolet Corsa color azul perdió el control y chocó contra el frente del comercio . La mitad del vehículo se metió adentro del local. La persiana de la carnicería quedó destruida, según se pudo ver en un video grabado por un vecino.

Enseguida, una multitud de vecinos se acercó para ver lo que sucedía y llamaron a la Policía. Se acercó en primera instancia un patrullero de Seguridad Lomas y otro de la Policía Bonaerense para asistir a los involucrados.

La gente del barrio contó que el tránsito vehicular es muy complicado en esa zona. Lo llaman "curva peligrosa" debido a que se trata de dos calles muy transitadas.

Un choque similar en Villa Albertina

choque auto Así fue el choque en Villa Albertina.

Días atrás, dos autos protagonizaron un impactante choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora. Uno de ellos impactó contra el frente de un local. Ambos vehículos terminaron muy dañados.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Martín Rodríguez y la calle Olivos. En ese lugar se ubica “El Desafío”, un espacio que funciona como lubricentro y venta de artículos para autos.

Mientras el negocio estaba cerrado, un Peugeot 208 gris claro y un Volkswagen Gol Trend gris oscuro chocaron en esa misma esquina. El Gol Trend se llevó la peor parte: terminó impactando contra el frente del lubricentro y quedó completamente destruido.