Impactante choque en Lomas de Zamora: dos autos destruidos y un local dañado

Así quedó el auto que impactó contra el local.

Dos autos protagonizaron un impactante choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Uno de ellos impactó contra el frente de un local. Ambos vehículos terminaron muy dañados.

El accidente ocurrió este fin de semana en el cruce de la avenida Martín Rodríguez y la calle Olivos . En ese lugar se ubica “El Desafío”, un espacio que funciona como lubricentro y venta de artículos para autos.

Accidente. Choque y vuelco en Lomas: serios daños y dos heridos

Accidente. Violento choque en el límite entre Lomas y Almirante Brown

Mientras el negocio estaba cerrado, un Peugeot 208 gris claro y un Volkswagen Gol Trend gris oscuro chocaron en esa misma esquina. El Gol Trend se llevó la peor parte: terminó impactando contra el frente del lubricentro y quedó completamente destruido .

Por los terribles daños se presume que el Peugeot habría impactado al Volkswagen en el sector izquierdo, en la puerta del conductor. Todo ese lado del coche quedó aplastado , evidentemente a causa del fuerte golpe ocasionado por el otro vehículo.

El choque ocurrió en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora.

Por su parte, el Peugeot terminó apenas subido a la vereda, con el frente dañado, principalmente el capot, lo cual muestra que chocó de frente. Según pudo averiguar La Unión, el conductor se habría dado a la fuga.

En cuanto al local, el golpe del Volkswagen Gol Trend provocó la rotura de la persiana y también daños en una de las paredes.

Más imágenes del fuerte choque

choque El impacto provocó roturas en la pared y la persiana del local.

choque Uno de los vehículos quedó destruido.