Impactante choque en Lomas de Zamora: dos autos destruidos y un local dañado

Dos autos protagonizaron un impactante choque en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora. Uno de ellos impactó contra el frente de un local. Ambos vehículos terminaron muy dañados.
El accidente ocurrió este fin de semana en el cruce de la avenida Martín Rodríguez y la calle Olivos. En ese lugar se ubica “El Desafío”, un espacio que funciona como lubricentro y venta de artículos para autos.
Mientras el negocio estaba cerrado, un Peugeot 208 gris claro y un Volkswagen Gol Trend gris oscuro chocaron en esa misma esquina. El Gol Trend se llevó la peor parte: terminó impactando contra el frente del lubricentro y quedó completamente destruido.
Por los terribles daños se presume que el Peugeot habría impactado al Volkswagen en el sector izquierdo, en la puerta del conductor. Todo ese lado del coche quedó aplastado, evidentemente a causa del fuerte golpe ocasionado por el otro vehículo.
Por su parte, el Peugeot terminó apenas subido a la vereda, con el frente dañado, principalmente el capot, lo cual muestra que chocó de frente. Según pudo averiguar La Unión, el conductor se habría dado a la fuga.
En cuanto al local, el golpe del Volkswagen Gol Trend provocó la rotura de la persiana y también daños en una de las paredes.