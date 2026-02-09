Banfield suma en el mercado de pases: así juega David Zalazar

Con el Torneo Apertura camino a la 5º fecha, Banfield anunció a su quinto refuerzo en este mercado de pases con vistas a la Liga Profesional de Fútbol 2026. El Taladro le dio la bienvenida a David Zalaza r, mediocampista ofensivo, proveniente de Talleres de Córdoba , club dueño de su pase.

Oriundo de Ciudad Evita, de 23 años, se suma a las filas del plantel de Pedro Troglio en busca de la continuidad que no tuvo en la T de Carlos Tevez. Desde Peña y Arenales informaron oficialmente que David Zalazar llega a Banfield cedido a préstamo, sin cargo y con una opción de compra que tendrá vigencia hasta diciembre de este año.

El nuevo integrante de la familia banfileña se inició en Argentinos Juniors, al que Talleres de Córdoba le compró el pase a principios de 2023. De la misma manera que arriba a Banfield , su carrera incluye pasos por Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Entre todos esos clubes y contabilizando competiciones locales e internacionales suma 77 presencia, con cuatro goles y una asistencia. En detalle: Gimnasia y Esgrima La Plata (33 partidos, dos goles, una asistencia), Argentinos Juniors (24 partidos, dos goles), Central Córdoba de Santiago del Estero (14 partidos), Barracas Central (cinco partidos), Talleres de Córdoba (1 partido).

David Zalazar habló como jugador de Banfield

Banfield era el único equipo de la LPF que no había oficializado refuerzos debido a las siete inhibiciones que pesaban sobre el club, aunque tenía avanzado el tema con varios futbolistas. Una vez que logró destrabar esta situación, comenzaron los anuncios: Neyder Moreno (volante, Bucaramanga, Colombia), Federico Anselmo (delantero, San Martín de San Juan), Favio Álvarez (volante, Lanús) y Thomas Rodríguez (volante, Juventud Las Piedras, Uruguay).

Ahora es el turno de David Zalazar, que en su presentación como nuevo jugador del Taladro expresó: “Me encontré con un grupo fantástico y un cuerpo técnico muy bueno”.

Su deseo es que “tanto en lo individual como en lo grupal esperamos tener un gran año porque es lo que este club se merece”.

Banfield, en busca de su identidad

El entrenador Pedro Troglio va reacomodando el plantel contrarreloj. Hubiera querido tener a todos los jugadores en la pretemporada, pero la difícil situación por la que atraviesa el club desencadenó en este presente. Sin embargo el DT, a sabiendas de lo que tocaba, no dudó en continuar y extendió su contrato.

David Zalazar Banfield

La situación futbolistica, al igual que la institucional, sigue siendo compleja. En el verde césped Banfield-equipo deberá responder rápidamente para que, de a poco, el panorama con respecto al descenso pase a un mejor plano.

Por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura, Banfield recibirá a Racing Club, el próximo sábado a las 17.30, en el estadio Florencio Sola. Televisa TNT Sports.