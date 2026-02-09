Banfield suma en el mercado de pases: así juega David Zalazar

Con el Torneo Apertura camino a la 5º fecha, Banfield anunció a su quinto refuerzo en este mercado de pases con vistas a la Liga Profesional de Fútbol 2026. El Taladro le dio la bienvenida a David Zalazar, mediocampista ofensivo, proveniente de Talleres de Córdoba, club dueño de su pase.
Oriundo de Ciudad Evita, de 23 años, se suma a las filas del plantel de Pedro Troglio en busca de la continuidad que no tuvo en la T de Carlos Tevez. Desde Peña y Arenales informaron oficialmente que David Zalazar llega a Banfield cedido a préstamo, sin cargo y con una opción de compra que tendrá vigencia hasta diciembre de este año.
El nuevo integrante de la familia banfileña se inició en Argentinos Juniors, al que Talleres de Córdoba le compró el pase a principios de 2023. De la misma manera que arriba a Banfield, su carrera incluye pasos por Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Entre todos esos clubes y contabilizando competiciones locales e internacionales suma 77 presencia, con cuatro goles y una asistencia. En detalle: Gimnasia y Esgrima La Plata (33 partidos, dos goles, una asistencia), Argentinos Juniors (24 partidos, dos goles), Central Córdoba de Santiago del Estero (14 partidos), Barracas Central (cinco partidos), Talleres de Córdoba (1 partido).
La situación futbolistica, al igual que la institucional, sigue siendo compleja. En el verde césped Banfield-equipo deberá responder rápidamente para que, de a poco, el panorama con respecto al descenso pase a un mejor plano.
Por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura, Banfield recibirá a Racing Club, el próximo sábado a las 17.30, en el estadio Florencio Sola. Televisa TNT Sports.