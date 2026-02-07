domingo 08 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026
en vivo En el Gigante de Alberdi.

Banfield perdió ante Belgrano en Córdoba y dejó una imagen deslucida

Banfield cayó 1 a 0 con Belgrano en Córdoba por un golazo de Lucas Zelarayán en el segundo tiempo. El Taladro fue superado y cosechó una nueva derrota.

Diariolaunion | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Banfield perdió claramente ante Belgrano en Córdoba.

Banfield aguanta el cero ante Belgrano en Córdoba.

Belgrano acorrala a Banfield contra su arco.

Banfield y Belgrano no se sacan diferencias en Córdoba.

El Taladro busca una victoria en Córdoba ante Belgrano.

Sergio Vittor, uno de los referentes de Banfield.

Banfield choca ante Belgrano en Córdoba.

EN VIVO

El Taladro fue superado por Belgrano y cayó sin atenuantes en Córdoba

Banfield no pudo con el Pirata y perdió por 1 a 0 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El único gol del partido lo hizo Lucas Zelarayán para el local a los 54 minutos. De esta manera, el equipo dirigido por Pedro Troglio acumuló su segunda derrota como visitante en el campeonato.

En el primer tiempo, el Taladro dio la sensación de un equipo temeroso que fue superado en todas las líneas por el local. Fue figura Facundo Sanguinetti, quien le tapó el gol a Lucas Zelarayán primero y a Alcides Benítez después. El Taladro sufrió la baja de Santiago Esquivel rápidamente y lo sufrió. Nunca supo ser un equipo compacto y equilibrado para utilizar el contragolpe.

En el complemento, Belgrano iba a seguir siendo protagonista. Luego de una gran maniobra individual, Lucas Zelarayán con un gran derechazo desde afuera del área hacia inútil la estirada de Facundo Sanguinetti y ponía el uno a cero. Banfield iba a insinuar una recuperación, pero no tuvo demasiadas ideas para llegar al empate.

Fue otra derrota del Taladro como visitante, la segunda en el torneo tras la caída ante Sarmiento en Junín. En la próxima fecha recibirá a Racing en el Florencio Sola.

Banfield aguanta el cero ante Belgrano en Córdoba.

Final del partido

Banfield no pudo con Belgrano en Córdoba y cayó por 1 a 0 en el Gigante de Alberdi. El Taladro volvió a caer como visitante en el Torneo Apertura.

Se salvó Belgrano

Banfield tuvo el empate en los pies de Tomás Adoryan pero en la línea salvó la defensa del Pirata cordobés.

Goooool de Belgrano

Luego de una gran maniobra individual, Lucas Zelarayán disparó desde afuera del área y convirtió un golazo. Banfield no pudo resistir más y cae 1 a 0 en Córdoba.

Sanguinetti mantiene a Banfield con vida

El uno del Taladro tapó un mano a mano tremendo contra Lisandro López. El partido sigue cero a cero gracias al arquero de Banfield.

Comienza el segundo tiempo

Ingresaron Lucas Palavecino y Lisandro Piñero en lugar de Juan Luis Alfaro y Nicolás Colazo. El entrenador Pedro Troglio mueve el banco de suplentes para intentar una reacción del equipo en la segunda parte.

Final del primer tiempo

Belgrano y Banfield empatan 0 a 0 en el estadio Julio César Villagra. Fue un primer tiempo intrascendente.

Belgrano acorrala a Banfield contra su arco.

La primera clara de Banfield

Un centro desde la derecha encontró un cabezazo de Lautaro Ríos que se fue desviado. Primera aproximación del Taladro.

Otra vez Sanguinetti salva a Banfield

El Taladro no hace pie en la mitad de la cancha y Alcides Benítez estuvo cerca de marcar el primero para el Pirata. El uno de Banfield comienza a transformarse en figura.

Se salvó Banfield

Buena jugada colectiva de Belgrano en ataque, que finalizó con un remate de Nicolás Fernández de media distancia y Facundo Sanguinetti controló para mantener el cero en su arco. Banfield se defiende.

Se terminó el partido para Santiago Esquivel

El mediocampista de Banfield salió lesionado e ingresó Lautaro Ríos en su lugar. El partido comenzó accidentado para el Taladro.

Comenzó el partido

Ya juegan Banfield y Belgrano por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Ya se viene Banfield ante Belgrano en Córdoba

Formaciones confirmadas:

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Santiago Esquivel, Lautaro Villegas, Nicolás Colazo; Lautaro Gómez, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Julio César Villagra

