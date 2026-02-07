Banfield perdió ante Belgrano en Córdoba y dejó una imagen deslucida

Live Blog Post

El Taladro fue superado por Belgrano y cayó sin atenuantes en Córdoba

Banfield no pudo con el Pirata y perdió por 1 a 0 por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El único gol del partido lo hizo Lucas Zelarayán para el local a los 54 minutos. De esta manera, el equipo dirigido por Pedro Troglio acumuló su segunda derrota como visitante en el campeonato.

En el primer tiempo, el Taladro dio la sensación de un equipo temeroso que fue superado en todas las líneas por el local. Fue figura Facundo Sanguinetti, quien le tapó el gol a Lucas Zelarayán primero y a Alcides Benítez después. El Taladro sufrió la baja de Santiago Esquivel rápidamente y lo sufrió. Nunca supo ser un equipo compacto y equilibrado para utilizar el contragolpe.

En el complemento, Belgrano iba a seguir siendo protagonista. Luego de una gran maniobra individual, Lucas Zelarayán con un gran derechazo desde afuera del área hacia inútil la estirada de Facundo Sanguinetti y ponía el uno a cero. Banfield iba a insinuar una recuperación, pero no tuvo demasiadas ideas para llegar al empate.

Fue otra derrota del Taladro como visitante, la segunda en el torneo tras la caída ante Sarmiento en Junín. En la próxima fecha recibirá a Racing en el Florencio Sola.