Pedro Troglio: "Me alegra por los chicos, pero la idea es no apurarlos"

Pedro Troglio avisó y no se equivocó. La falta de refuerzos, sumado a salidas clave de jugadores, pusieron a Banfield contra las cuerdas y en una situación complicada en el arranque del Torneo Apertura . Tras el primer triunfo del Taladro , el entrenador habló de las urgencias a las que tuvo que recurrir, especialmente arriesgando a los pibes del club.

El DT habló de “un semestre difícil de entrada”, pero confía en levantar una vez que “comiencen a ponerse bien” algunos jugadores. Y se hizo cargo por Lisandro Piñero . “El dolor más grande fue tener que haberlo puesto. Apuré a un chico con un futuro enorme por necesidad mía, porque todavía no estaba para entrar tanto tiempo. La situación ameritó y lo terminé poniendo”, asumió.

Y reconoció su audaz apuesta: “Le debo una, si le hubiera pasado algo es culpa mía, nosotros pensábamos en él para el partido siguiente (frente a Belgrano)”.

En conferencia de prensa, el oriundo de Luján admitió que “como entrenador tengo que ir encontrando que es lo que me conviene después de haber perdido un par de jugadores importantes, que es lo mejor para el andar del equipo. Yo creo que habíamos hecho un muy buen partido con Huracán, un muy mal partido con Sarmiento y estábamos haciendo bien las cosas hasta el gol de ellos (por Estudiantes de Río Cuarto) . Los últimos 15 o 20 minutos del primer tiempo fueron muy malos, pero hicimos un muy buen segundo tiempo”.

Volviendo a las necesidades con las que debió lidiar, argumentó que “me alegra por los chicos. La idea es no apurarlos, llevarlos con tranquilidad porque en esta situación de emoción capaz que tiramos a la cancha chicos para responsabilidad de los 90 minutos, se nos funden a los 60 minutos y capaz se van insultados. En cambio, jugando media hora o 35 minutos es aire fresco y cambiaron el partido. Para mí es muy bueno, estoy recuperando jugadores y esperando que vengan los demás, pero en líneas generales no era la cantidad de puntos que queríamos, pero podía haber sido peor de cara a lo que se había presentado”.

Lautaro Gómez Golazo de Lautaro Gómez para Banfield.

Los pibes de Banfield aportaron soluciones

Además del misionero Lisandro Piñero, que entró a los 11 minutos del complemento, desde el banco saltaron al campo de juego Lautaro Gómez -golazo para el empate parcial- y Lautaro Villegas a jugar los 45 minutos finales, mientras que con el tiempo cumplido ingresó Tiziano Perrotta.

Puntualmente, Pedro Troglio dijo que Lautaro Villegas se “asemeja” más a la función de Martín Río, que se marchó a Talleres de Córdoba. “Me da algo más cercano a lo que era Martín Río. En esa mitad de campo, teniendo en cuenta lo que nos jugamos, las limitaciones que tenemos por todo lo que está pasando porque tenemos que hablar desde esa óptica. Yo sé que es feo hablar desde la óptica de lo que ha pasado y lo que estamos viviendo, pero hay que reconocerlo sino está todo bien y no está todo bien. Tenemos que ir encontrando lo mejor y cuesta. Lautaro (Villegas) me dio algo parecido a lo que era la dupla Martín Río y (Santiago) Esquivel, en ese sentido comenzamos a recuperar más pelotas. Me dio esa recuperación rápida en para agarrar a la defensa desarmada”, dijo el DT.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 17.59.20 Lautaro Villegas equilibró el medio campo de Banfield.

Pedro Troglio, la presión y ser fuertes de local

Al mismo tiempo, puso el punto en que “los chicos están jugando bajo una presión enorme, sabés lo que es para un pibe entrar y jugar con el clima que se estaba poniendo turbio. Gracias a Dios los chicos fueron los que dieron soluciones. Tampoco me tengo que volver loco y decir que jueguen todos los pibes porque en tres fechas los estamos puteando. Hay que tener cuidado y hacer la mayor cantidad de puntos sobre todo de local”.

El estadio Florencio Sola, para Pedro Troglio, tiene que ser una trampa mortal para los rivales. “Tenemos que aspirar a jugar finales de local y de visitante es complejo, pero vamos a intentar. El otro día (por Sarmiento) perdimos una gran oportunidad porque son esos rivales, no ganables, sino más como nosotros en este momento y tenemos que tratar de aprovechar eso”.