La sorpresiva denuncia de Pedro Troglio, DT de Banfield: lo estafaron por una suma millonaria

El entrenador Pedro Troglio transita días complicado en medio de la pretemporada que lleva adelante con el plantel de Banfield , tras haber denunciado que fue estafado por una empresa inmobiliaria de La Plata, en la que invirtió por desarrollos inmobiliarios “en pozo”.

A días del comienzo de un nuevo campeonato de la Liga Profesional , el DT del Taladro presentó una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta contra los responsables de la desarrolladora inmobiliaria ABES Desarrolladora de Negocios SRL , informó el portal Doble Amarilla.

De acuerdo a lo informado, Troglio los acusa acusan de haberlos engañado para apropiarse de sus ahorros mediante inversiones en fideicomisos inmobiliarios que nunca se concretaron. El DT no sería la única víctima, ya que habría 160 damnificados.

La denuncia sostiene que los acusados ofrecían departamentos “en pozo” con promesas de obras avanzadas, entrega en plazos cercanos y el pago de una renta mensual garantizada, condiciones que finalmente no fueron cumplidas. Los inmuebles nunca se terminaron y el DT desconoce el paradero de su dinero.

Según detalló Troglio en la denuncia, en 2024 comenzó a invertir en el proyecto al adherirse al fideicomiso ABES Dezzeo por un departamento valuado en 64 mil dólares. De esa forma, se estipulaba el pago de una renta mensual hasta que la vivienda fuera terminada. Sin embargo, “ese pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona”, explicó en el escrito.

edificio En ese desarrollo inmobiliario invirtió su dinero Pedro Troglio.

En el momento de la inversión, el edificio se encontraba parcialmente construido y se prometía una entrega en 2025, algo que nunca sucedió. En este tiempo, la obra avanzó de manera mínima y con el correr de los meses quedó completamente paralizada.

Un tema complejo para Pedro Troglio

Más tarde, el DT de Banfield y su pareja hicieron otro depósito de una buena suma de dólares y, como en ese entonces se encontraba en Honduras, giró la plata a una cuenta radicada en Estados Unidos por, presuntamente, insistencia de Diego Lacki, uno de los administradores del proyecto.

Esta inversión es considera la más grave por los denunciantes y fue realizada al fideicomiso “ABES Lucero”, por un departamento valuado en casi 94 mil dólares. Y en este caso, el punto central de la denuncia es la forma de pago: gran parte del dinero fue transferido a cuentas en el exterior vinculadas a Lacki, y no a cuentas del fideicomiso, lo que para los denunciantes demuestra que los fondos no fueron aplicados a la obra, sino apropiados de manera personal. A los pocos días de realizada la inversión, aseguran, la obra también quedó detenida y la renta prometida dejó de abonarse.