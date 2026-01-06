Marcos Arturia se fue de Banfield y cruzó la Cordillera

Entre los jugadores a los que la dirigencia de Banfield les buscaba una salida se encontraba Marcos Arturia. Finalmente, el club se liberó del delantero que no era tenido en cuenta por el entrenador Pedro Trogli o y que seguirá su carrera en Deportes Limache, de Chile. Su salida del Taladro en la ofensiva se suma a Julio Fruch.

La pretemporada de Banfield en el Campo de Deportes de Luis Guillón arrancó con las novedades en cuanto a las bajas con miras al Torneo Apertura 2026, ya que hasta que no se levanten las inhibiciones no podrá sumar refuerzos.

Baja en el Taladro. Matías González se va libre de Banfield y jugará en el fútbol de Grecia

Marcos Arturia estaba en la lista de prescindibles para este mercado de pases de comienzo de año. Tras rescindir su vínculo, cruzó la Cordillera de los Andes y fue anunciado en el club de Valparaíso.

El oriundo de San Martín, provincia de Mendoza , arribó al Taladro en enero de 205 luego de destacarse en Temperley durante el Torneo de Primera Nacional 2024, donde jugó 36 partidos, anotó seis goles y dio una asistencia.

Después de su paso por el Gasolero, en condición de jugador libre firmó contrato por dos temporadas con Banfield, adquiriendo el club 40% del porcentaje de su ficha sin cargo, con opción de adquirir el 60% restante. Sin embargo, el salto de categoría no fue el esperado para el goleador.

Marcos Arturia no estuvo en los planes de Pedro Troglio

Bajo la dirección técnica de Ariel Broggi en el Torneo Apertura, el delantero disputó 13 partidos y fue titular ante Tigre por Copa Argentina (16avos. de final). Su primer y único gol lo convirtió en la última fecha, que coincidió en el debut de Pedro Troglio frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1).

Marcos Arturia El delantero anotó un solo gol en Banfield.

Con el nuevo DT, en el Torneo Clausura, sumó efímeros siete minutos en el clásico contra Lanús (2-1), disputado en el estadio Florencio Sola.

Tras sus pasos por Talleres de Córdoba, Villa Dálmine, Estudiantes de Río Cuarto, San Martín de San Juan, Temperley y Banfield, el futuro futbolístico de Marcos Arturia estará en Deportes Limache, un club fundado el 8 de noviembre de 2012 y que en su primera temporada en Primera División obtuvo el subcampeonato de la Copa Chile 2025 que fue ganada por Huachipato.