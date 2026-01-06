martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Nuevo rumbo.

Marcos Arturia se fue de Banfield y cruzó la Cordillera

El delantero de Banfield, al que el club le buscaba una salida en este mercado de pases, fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Limache.

Marcos Arturia se fue de Banfield al fútbol chileno.

Entre los jugadores a los que la dirigencia de Banfield les buscaba una salida se encontraba Marcos Arturia. Finalmente, el club se liberó del delantero que no era tenido en cuenta por el entrenador Pedro Troglio y que seguirá su carrera en Deportes Limache, de Chile. Su salida del Taladro en la ofensiva se suma a Julio Fruch.

La pretemporada de Banfield en el Campo de Deportes de Luis Guillón arrancó con las novedades en cuanto a las bajas con miras al Torneo Apertura 2026, ya que hasta que no se levanten las inhibiciones no podrá sumar refuerzos.

Marcos Arturia estaba en la lista de prescindibles para este mercado de pases de comienzo de año. Tras rescindir su vínculo, cruzó la Cordillera de los Andes y fue anunciado en el club de Valparaíso.

Después de su paso por el Gasolero, en condición de jugador libre firmó contrato por dos temporadas con Banfield, adquiriendo el club 40% del porcentaje de su ficha sin cargo, con opción de adquirir el 60% restante. Sin embargo, el salto de categoría no fue el esperado para el goleador.

Marcos Arturia no estuvo en los planes de Pedro Troglio

Bajo la dirección técnica de Ariel Broggi en el Torneo Apertura, el delantero disputó 13 partidos y fue titular ante Tigre por Copa Argentina (16avos. de final). Su primer y único gol lo convirtió en la última fecha, que coincidió en el debut de Pedro Troglio frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1).

Marcos Arturia
El delantero anotó un solo gol en Banfield.

Con el nuevo DT, en el Torneo Clausura, sumó efímeros siete minutos en el clásico contra Lanús (2-1), disputado en el estadio Florencio Sola.

Tras sus pasos por Talleres de Córdoba, Villa Dálmine, Estudiantes de Río Cuarto, San Martín de San Juan, Temperley y Banfield, el futuro futbolístico de Marcos Arturia estará en Deportes Limache, un club fundado el 8 de noviembre de 2012 y que en su primera temporada en Primera División obtuvo el subcampeonato de la Copa Chile 2025 que fue ganada por Huachipato.

