Deja Banfield sin pena ni gloria: el paso de Julio Furch por el Taladro

En Banfield hay delanteros que llegan con todas las luces, pero se van sin dejar un legado. Ese es el caso de Julio César Furch, quien tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero a los 36 años tuvo poco rodaje en el Taladro y es por eso que no continuará bajo el mando de Pedro Troglio el próximo año.

Para el atacante pampeano no fue fácil su tarea en Banfield , dado que sólo disputó 7 partidos y no convirtió goles. Había llegado hace seis meses desde el Santos de Brasil y con una gran trayectoria en el fútbol local e internacional, pero no dio la talla y por eso abandona el Taladro , aunque todavía le quedaba un año de contrato.

En Olimpo de Bahía Blanca rápidamente se convirtió en un goleador letal en el fútbol argentino. Pasó por San Lorenzo , en el cual tuvo una campaña en la que colaboró para evitar el descenso, y en el 2012 fue parte de Arsenal de Sarandí campeón del torneo local. Luego, emigró a Belgrano de Córdoba y posteriormente al fútbol mexicano para vestir las camisetas de Tiburones Rojos, Santos Laguna y Atlas . Después estuvo dos temporadas en Santos de Brasil, para recalar en Banfield.

Con una gran necesidad de sumar puntos para no descender, en el Taladro apostaron por la experiencia de Julio Furch. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, ya que disputó siete partidos, ninguno como titular y se decidió rescindir el contrato.

Parecía que Julio Furch le iba a decir adiós definitivamente al fútbol, pero finalmente volverá al club que lo vio nacer: Deportivo Winifreda. de La Pampa. El club ya lo presentó oficialmente y resaltó que disputará la Liga Regional, conocida como Liga Cultural, en el 2026.

Julio Furch dejó #Banfield tras anunciar que se retiraba del fútbol profesional. Sin embargo, el delantero decidió continuar su carrera a nivel local y jugará en el Deportivo Winifreda, el club de su ciudad natal.



En su paso… pic.twitter.com/pOQ182ShGG — Código Banfield (@CodigoBanfield) December 27, 2025

"Se trata de un gran esfuerzo económico y organizativo para poner en marcha un proyecto ambicioso que pretende posicionar al Deportivo Winifreda como protagonista del campeonato. La experiencia de Furch será fundamental no sólo para reforzar la delantera, sino también para aportar liderazgo a un plantel que combina juventud y rodaje local", fue parte de lo que expresó el Deportivo Winifreda de La Pampa en sus redes sociales.

Así las cosas, Furch vuelve a su ciudad natal para terminar su carrera. En este club pampeano participó en el Torneo Provincial y salió dos veces goleador de la liga y luego tuvo la chance de disputar el ex Torneo Argentino C con All Boys de Santa Rosa. El resto de su carrera lo tuvo repartiendo goles en Olimpo, San Lorenzo, Arsenal, Belgrano, Veracruz, Santos Laguna, Atlas y los mencionados Peixe y Taladro.