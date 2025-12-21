Banfield tras los pasos de Ricardo Centurión: Qué posibilidades hay de que llegue al Taladro

El mercado de pases en Banfield va tomando forma de cara al 2026. Con la confirmación de Pedro Troglio como entrenador por un año más, la probable salida de Rodrigo Auzmendi , ahora se sumó un nombre con experiencia que podría vestir la camiseta del Taladro para la próxima temporada.

El nombre en cuestión es el de Ricardo Centurión , el extremo con pasado en Racing, Boca, Vélez, San Lorenzo y Barracas Central , viene de jugar en Oriente Petrolero de Bolivia y a los 32 años quiere pegar la vuelta al fútbol argentino.

Después de ocho meses, el atacante dejó Oriente Petrolero y es casi un hecho que vestirá otra camiseta. Al menos no está en sus planes retirarse de la actividad profesional y su deseo es volver al país para continuar su carrera.

“ Agradecido con el hincha. Va a haber más sufrimiento que éxito en la vida, pero logren el éxito, lo van a disfrutar muchísimo. No quiero llorar, pero los llevó acá “, aseguró Centurión en sus últimas palabras como jugador de Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra.

Si bien Centurión todavía no definió su futuro, la idea principal del futbolista es regresar al fútbol argentino. El jugador que se inició en Racing, fue campeón con Boca, pero en sus últimas etapas no logró afianzarse en Vélez, San Lorenzo y Barracas Central, fue ofrecido a Banfield, según afirmó el periodista partidario Ángel Cabaña.

De todos modos, la dirigencia encabezada por Matías Mariotto primero deberá levantar las inhibiciones para poder contratar refuerzos. Lo positivo es que Ricardo Centurión llegaría con el pase en su poder, tras quedar libre de Oriente Petrolero, aunque también se supo que el jugador es del interés de Talleres de Córdoba, donde dirige actualmente su amigo Carlos Tevez.

A su vez, Centurión había tenido un acercamiento con Lanús en el 2019. En aquel momento, el entrenador del Granate era Luis Zubeldía, quien se había mostrado interesado en contar con los servicios del jugador de Racing en ese instante, pero la operación no prosperó.

Embed Se fue de Bolivia, es jugador libre...lo ofrecieron a #Banfield (quiere volver a jugar en Argentina). Se escuchan opiniones ??? pic.twitter.com/cUkojdwfdE — Angel Cabaña (@angeldebanfield) December 20, 2025

Los números de Ricardo Centurión en Oriente Petrolero

Ricardo Centurión se fue de Oriente Petrolero con 31 partidos disputados, siendo el cuarto equipo que más representó a lo largo de su carrera. Su saldo es de 9 goles y 4 asistencias en un total de 1.712 minutos en cancha. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y 2 rojas.

La temporada de Oriente Petrolero estuvo muy lejos de ser positiva: terminó en el 11° lugar de la Liga de Bolivia, con más derrotas que victorias. Al equipo le costó ser regular de local y sufrió muchísimo en condición de visitante, donde sólo consiguió un triunfo en 14 presentaciones.

Más allá de lo futbolístico, su paso por Oriente también estuvo marcado por situaciones extradeportivas. En la goleada sufrida ante GV San José (6-0), fue expulsado tras un cruce con el árbitro Herlan Salazar, hecho que derivó en la apertura de un expediente disciplinario que no tuvo sanciones mayores. Otro episodio se produjo cuando, pese a no ser convocado frente a Independiente Petrolero, viajó con el plantel a Sucre y fue captado fumando un cigarrillo electrónico en el estadio.