Defensores de Banfield está entre los cuatro mejores de la Copa ACLAV

El triunfo ante San Lorenzo clasificó a Defensores de Banfield a las semifinales.

Defensores de Banfield es noticia. En medio del paréntesis de la Liga de Voleibol Argentina , se está jugando la Copa ACLAV, de la que participan los 10 equipos y en la cual el equipo de Leandro Alegre dio la nota y se clasificó a las semifinales.

Con los triunfos frente a Boca Juniors (3-0) y San Lorenzo (3-1), el club representativo de Lomas de Zamora fue el primero en acceder al Final Four que tiene como sede el Polideportivo Municipal Gorki Grana, en la ciudad de Castelar, la segunda localidad más poblada del partido de Morón.

Junto a Defensores de Banfield (ganador de la zona 1), avanzaron a la definición UPCN San Juan Vóley (zona 2) y Monteros Vóley Club (zona 3). A ellos se suma Ciudad Vóley, que ya había asegurado su lugar de manera directa tras finalizar en la primera posición de la tabla parcial de la LVA-RUS.

El Defe abrió la zona con un contundente triunfo ante el Xeneize por 3-0 (25-20, 25-17 y 25-23), con el receptor Franco Cáceres (18 puntos) como máximo anotador y el líbero Leandro Gómez distinguido como jugador RUS del partido.

La victoria frente a los Matadores por 3-1 (32-30, 14-25, 25-19 y 25-19) dejó sin chances a los otros dos equipos de la zona. El punta receptor venezolano Juan “La Pantera” Vásquez (18 puntos) fue el goleador y se llevó el premio como jugador RUS del partido. En el encuentro de cierre y para completar el calendario, San Lorenzo venció a Boca Juniors por 3-0 (25-19, 25-23 y 25-20).

Quién será el rival de Defensores de Banfield

Finalizada la fase de grupos de la Copa ACLAV 2025, Defensores de Banfield enfrentará este martes, desde las 18, a UPCN San Juan Vóley. El Gremio superó a Waiwen Vóley Club por 3-1 (25-18, 22-25, 25-9 y 25-14) y a River Plate por 3-1 (25-15, 25-11, 26-28 y 25-19).

El equipo de Fabián Armoa, uno de los escoltas de Ciudad Vóley en la Liga de Voleibol Argentina, no pudo con Defensores de Banfield en el 3º tour disputado en San Juan. Allí, el Defe logró un triunfazo por 3-1 (25-22, 25-23, 22-25 y 27-25) frente al nueve veces campeón, que esta temporada regresó a la elite del vóley.

Por su parte, la restante semifinal la protagonizarán, desde las 21, Ciudad Vóley y Monteros Vóley Club. Los partidos se jugarán en el Polideportivo Gorki Grana, de Castelar, con entrada libre y gratuita, y contará con transmisión en vivo a través de Fox Sports y del canal oficial de YouTube de la ACLAV.

Cuándo vuelve a jugar Defensores de Banfield por la LVA

El 4º tour será organizado por Boca Juniors en enero. Los rivales del equipo de Leandro Alegre serán: Vélez Sarsfield (jueves 15, desde las 15), River Plate (sábado 17, a las 18) y Waiwen Vóley Club (domingo 18, a partir de las 15).

Las posiciones: Ciudad Vóley 26 puntos; Boca Juniors y UPCN San Juan Vóley 17; Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley Club 15; River Plate y San Lorenzo 12; Defensores de Banfield 11; Waiwen Vóley Club 6; Vélez Sarsfield 4.