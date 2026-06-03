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3 de junio de 2026
Unas fichas.

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano

Alejandra Majluf se sumó a Gran Hermano, en Telefe. Brilló en los '80 y '90 en televisión en ficciones y junto a Nicolás Repetto y Tato Bores.

Alejandra Majluf, en Gran Hermano.&nbsp;

Alejandra Majluf, en Gran Hermano. 

Alejandra Majluf se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada como reemplazo de Gladys La Bomba Tucumana, que hace unos días dejó el reality de Telefe. La actriz dijo que “este año viene con todo porque es del signo de Acuario”.

“La Turca” Alejandra Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión, y su desembarco en el reality de Telefe la lleva a ser conocida por una nueva generación teniendo en cuenta que su pico de popularidad lo obtuvo en los ’80 y ’90.

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Se convirtió en la villana de Clave de sol y también fue parte de Verano del '98, Rebelde Way, Esperanza mía y Casi Ángeles. También trabajó en cine y en teatro.

Alejandra Majluf, de Nicolás Repetto y Tato Bores a Gran Hermano

La actriz interpretaba a un personaje llamado La Colada en sus coberturas para Fax, programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre marzo de 1991 y diciembre de 1992 por El Trece, el cual se volvió mítico y se convirtió en el primer ganador de la historia del Premio Martín Fierro de Oro.

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También mostró a sus personajes en Tato de América, el ciclo humorístico de Tato Bores en El Trece. También se instaló en España durante una década y retomó la profesión en su vuelta a la Argenitna.

“Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, declaró Alejandra Majluf en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión.

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