Matías Hanssen se defendió en Gran Hermano tras una frase racista

Matías Hanssen quedó en el centro de la escena en la casa de Gran Hermano . El jugador del certamen de Telefe se tapó el micrófono y dijo una frase que podría haberse tomado acto de racismo y luego fue llamado confesionario para que dé explicaciones.

“Decí que estamos entre los blancos”, había dicho. Esto ocurrió cuando Matías Hanssen estaba en la habitación con Gladys La Bomba Tucumana y Tati Luna, cuando la cantante se retiró rumbo a la pileta y el participante atrajo a la Miss Uruguay hacer el comentario en voz baja.

Mattías Hanssen fue llamado al confesionario para hacer su descargo tras ser acusado de racismo. Rápidamente, el participante sentenció: “No, jamás diría una cosa así”. A lo que el “Big” afirmó: “Genera suspicacia el hecho de que te tapes el micrófono. Lo cual sigue siendo motivo de evaluación, porque no es la única vez que lo has hecho”.

“Por favor, tengan en cuenta cuál es mi conducta y cómo yo hablo con la gente. Yo jamás hice un comentario de ese estilo”, expresó el participante y comentó: “Si lo tengo que contextualizar, solo me puedo referir a que yo y Tati éramos los blancos de la placa”.

image Matías Hansen fue sancionado en Gran Hermano.

Sin dudarlo, el jugador aclaró: “Lo que te puedo asegurar es que de acá en adelante esto no va a volver a pasar. Juzgame por mi conducta de acá en adelante, yo aprecio mucho el beneficio de la duda y el creerme. Es algo que no va a volver a pasar, eso te lo aseguro”.

Gran Hermano compartió un comunicado frente a todos los participantes. En relación a lo sucedido con Matías Hanssen, el “Big” confirmó que el participante ya forma parte de la siguiente placa y no podrá participar en la prueba de líder.