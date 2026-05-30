Hernán Ontivero de Gran Hermano admitió que fue un "gigoló" para sobrevivir

Hernán Ontivero, más conocido como “El Negro Onty” , fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2023/2024 , en Telefe, y su salida marcó el inicio de una etapa compleja en su vida luego de dejar su Córdoba natal.

El cordobés, de 33 años se mudó a Buenos Aires con la esperanza de ganarse un lugar en los medios a partir de su ingreso a la casa de Gran Hermano.

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De todos modos, nada salió como lo esperaba y se quedó sin dinero ni un lugar fijo donde vivir, mientras tuvo que arreglárselas como pudo para subsistir luego de su paso por el reality de Telefe .

¿Sabían esto? El @Negro_Onty contó que por necesidad fue "gigoló" "...Si la señorita no era de mi gusto, compraba pastillas azules en la farmacia" pic.twitter.com/GvsemIsRt7

El mal momento de Hernán Ontivero

En una entrevista en el ciclo Sacate la careta, de DGO streaming, Hernán Ontivero habló sin filtros sobre ese período. Tras su eliminación, incluso pasó noches en la terminal de micros de Retiro porque no podía pagar un alquiler.

“Paraba un tiempo en una casa, después otra casa y otra casa, porque había que administrar el dinero”, explicó el cordobés sobre el mal momento que vivió.

Hernán Ontivero aseguró que su prioridad era mantenerse visible tras su breve paso por el programa. “Yo salí de la casa y tenía que ir a los programas. No quería desaparecer, no era mi idea salir primero y desaparecer”, reconoció.

image Hernan Ontivero, ex Gran Hermano.

En ese contexto, Hernán Ontivero admitió que recibió propuestas a través de redes sociales para conseguir alojamiento a cambio de relaciones sexuales. “Ahí vos vas viendo qué oferta agarrás, qué hay y qué no”, relató sobre los mensajes que le llegaban.

El ex Gran Hermano explicó que algunas personas le ofrecían hospedaje, y él evaluaba cada situación. También contó que utilizaba “pastillas azules” en esos encuentros.

Según detalló, las edades de las mujeres con las que estuvo variaban considerablemente, y aclaró que solo aceptó propuestas de mujeres. Con el paso del tiempo, su situación mejoró y logró cierta estabilidad, por lo que ya no necesita recurrir a ese tipo de prácticas.