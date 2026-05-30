Brown de Adrogué le ganó a Dock Sud de visitante y cortó la mala racha

Brown de Adrogué volvió a la victoria. Después de cinco partidos sin alegrías , el equipo de Jorge Vivaldo le ganó por 1 a 0 a Dock Sud , de visitante, por la fecha 18 de la Primera B y sumó tres puntos valiosos que le permiten salir de la zona roja del descenso.

Con un gol de Nahuel Rodríguez a los 18 minutos, el Tricolor cortó una racha adversa de tres derrotas en fila y sumó su tercera victoria de visitante para llegar a las 18 unidades en el campeonato (cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas), lo que le permite tomar algo de aire en la zona baja.

Mala racha. Brown de Adrogué no levanta cabeza y sufrió otra derrota en la Primera B

De visitante. Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué y alimenta su sueño

"Nahuel Rodríguez" Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Dock Sud. pic.twitter.com/HICiVanPTz

En el primer tiempo, el equipo de Vivaldo aprovechó la pelota partido y así abrió el partido. Un centro frontal le cayó a Alexis Castaño, quien recibió de pecho ante una floja marca rival y tiró un centro atrás para el anticipo y definición a la red de Rodríguez .

Con la ventaja, el Tricolor apostó por la solidez defensiva. Se agrupó bien en su campo para salir rápido en ataque, aprovechando los espacios que dejaba el local en busca del empate, y así tuvo varias aproximaciones para cerrar rápido. Entre ellos un penal fallado por Matías Sproat durante la etapa final.

Embed "Nahuel Rodríguez"



Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Dock Sud. pic.twitter.com/HICiVanPTz — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

Lo que le viene a Brown de Adrogué

Después de la victoria en Dock Sud, Brown recibirá a Comunicaciones en la próxima fecha en el estadio Lorenzo Arandilla, donde sólo ganó un partido en lo que va de la temporada, y por eso lo afrontará sabiendo que necesita los tres puntos para alejarse de la zona roja del descenso.