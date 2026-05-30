Un histórico espacio de Turdera cumplió años y lo festejó con un gran almuerzo

Se han destacado por contar en su mayoría con mujeres que trabajan en la sociedad de fomento.

Durante la celebración, no faltó el baile, el brindis y el tradicional pastel de cumpleaños.

La Sociedad De Fomento de Villa Ratti de Turdera festejó 68 años de historia con un gran almuerzo que compartieron con la comunidad. El espacio con gran labor en la zona nació el 22 de abril de 1958 y se ha destacado por la particularidad de estar conformado en su mayoría por mujeres que lo llevan adelante.

Actualmente, la sociedad de fomento que es el punto de encuentro de los vecinos está ubicada sobre la calle Juan B. Vago 874, Turdera y cuenta con una gran variedad de actividades para los vecinos del barrio.

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Desde su fundación han trabajado constantemente en la unión de la comunidad a través de distintas opciones, festejos en fechas especiales y actividades de ayuda social. Por eso, el festejo de los 68 años de historia lo hicieron junto a los vecinos y a todas esas personas que trabajan o trabajaron constantemente en la mantención del espacio.

María que es la responsable del espacio comentó: "Es un lugar que siempre se ha destacado del resto porque desde la presidente como la comisión directiva somos en su gran mayoría mujeres trabajadoras por el bien de la comunidad".

Fue un grupo de personas con la convicción y el compromiso de generar un lugar para los vecinos quienes fundaron la sociedad de fomento que a pesar de las adversidades sigue de pie hasta la actualidad y trabajando para quienes lo necesiten.

"El objetivo siempre fue que Turdera tenga este espacio para albergar y contener las necesidades de jóvenes y de adultos mayores y tras 68 años podemos decir que lo hemos logrado", resaltó María.

Cómo fue el gran festejo en el lugar con tanta historia

Durante la celebración de estos primeros 68 años, la entidad se preparó con mucha antelación para recibir a la comunidad y a invitados especiales, pero todos juntos compartieron un almuerzo de domingo junto a su comisión directiva, vecinos y no falto ni el baile, ni el brindis y mucho menos la torta.

En cada barrio de Lomas hay una institución como esta sociedad de fomento que guarda mucha historia de esfuerzo, trabajo y compromiso. Por eso, este tipo de espacios recuerdan que gracias a la unión vecinal se pueden generar grandes proyectos y generar la llegada de servicios al barrio, los pedidos vecinales y tantas historias que quedan en el corazón de las familias que creyeron en generar un espacio barrial.

Durante el almuerzo se sirvió guiso de lentejas y empanadas para todos y hasta contaron con una animación especial para bailar y cantar durante el festejo del cumpleaños.

Sobre las actividades actuales con las que cuenta dicha sociedad de fomento con tanta historia resaltaron que dictan talleres de canto, folklore, yoga, cuentan con el servicio de pedicuría, brindan clases de tango y manualidades.