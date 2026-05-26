El tango tendrá su gran fiesta en Lomas de Zamora con el aniversario de Milonga Flor del Sur

Las entradas ya están a la venta. Se espera una gran concurrencia para la celebración del tercer aniversario.

El proyecto artístico “Milonga Flor del Sur” celebrará en Lomas de Zamora sus primeros tres años de vida y lo hará con un espectáculo accesible pensado para todos los vecinos amantes del tango . La jornada cultural se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el Teatro Juvenilia : las entradas ya están disponibles.

Carla Ferreyra , profesora de tango y una de las referentes de “Milonga Flor del Sur” (junto a sus colegas), charló con el Diario La Unión y se mostró muy emocionada de tener la posibilidad de celebrar con la comunidad del distrito el tercer aniversario del proyecto autogestivo.

El punto de encuentro para el festejo será en el Teatro Juvenilia de Lomas de Zamora (Gorriti 1535), donde los organizadores diagramaron una velada que, sin dudas, será inolvidable. Las puertas se abrirán a las 21 y, desde ese entonces, los amantes del 2x4 podrán disfrutar de un doble show de música en vivo gracias a la actuación del dúo La Gran Ceremonia y del Cuarteto Mulenga .

El tango como bandera: el verdadero objetivo del proyecto es contagiar el 2x4 en las nuevas generaciones.

Las puertas se abrirán a las 21 y, desde ese entonces, los amantes del 2x4 podrán disfrutar de un doble show de música en vivo gracias a la actuación del dúo La Gran Ceremonia y del Cuarteto Mulenga.

Las entradas ya se encuentran a la venta: se podrán adquirir de manera anticipada a un costo de $10.000, aunque también estarán disponibles para comprarlas en un combo junto a un plato de guiso de lentejas para degustar en el show, a un valor total de $15.000 (ambas opciones son con reservas al 1158186435 o al 1164774807). En caso de querer comprar en puerta el mismo día del evento, el valor será de $12.000.

“Si miramos al pasado, el mayor logro que conseguimos es haberle dado continuidad al proyecto. Pese a las adversidades, pudimos sostener la cultura del tango trayendo artistas de carácter internacional a nuestro espacio escénico, incluso sin contar con sponsors o apoyo económico de ninguna índole”, acotó Ferreyra, con orgullo.

Si miramos al pasado, el mayor logro que conseguimos es haberle dado continuidad al proyecto. Pese a las adversidades, pudimos sostener la cultura del tango trayendo artistas de carácter internacional a nuestro espacio escénico, incluso sin contar con sponsors o apoyo económico de ninguna índole Si miramos al pasado, el mayor logro que conseguimos es haberle dado continuidad al proyecto. Pese a las adversidades, pudimos sostener la cultura del tango trayendo artistas de carácter internacional a nuestro espacio escénico, incluso sin contar con sponsors o apoyo económico de ninguna índole

Para finalizar, y al ser consultada sobre las metas a futuro con “Milonga Flor del Sur”, Carla expresó que el propósito es “seguir haciendo comunidad y sostener los abrazos, a pesar de los tiempos tan complejos que estamos pasando como sociedad”.