Marcelino Moreno, ausente esta noche por lesión: ¿se complica su renovación?

La última función de Lanús en la Copa Libertadores será sin su máxima figura: Marcelino Moreno se quedó fuera de la lista de concentrados para un partido que será bisagra para el Granate a pesar de estar eliminado de la competencia.

Después de la épica conquista de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, en el estadio Maracaná, el “10” comenzó sufrir con una constante lesión en el pie izquierdo que lo tuvo afuera de las canchas por varias semanas.

Una metatarsaglia lo tiene a maltraer y no logra recuperarlo. Se perdió varios partidos del Torneo Apertura y llegó “entre algodones” para la fase de grupos de la Copa Libertadores . No jugó en Brasil ante Mirassol, ingresó frente a Always Ready (58m.) y titular con Liga de Quito (reemplazado a los 85m.). En las revanchas, arrancó en Bolivia (63m.) y completó su único partido en Ecuador.

Durante los últimos días, entrenó diferenciado, Mauricio Pellegrino lo esperó hasta último momento, pero decidió no arriesgarlo en un juego dónde Lanús necesita sumar para ingresar a llave de 16avos. de final de la Copa Sudamericana, el objetivo para el segundo semestre si lo alcanza.

La matatarsaglia es un dolor e inflamación en la zona del metatarso (parte anterior de la planta del pie, antes de los dedos). La misma se produce por una sobrecarga mecánica o presión excesiva en esa área y suele sentirse como una sensación de ardor o como caminar sobre una piedra.

El contrato y el futuro en Lanús

Pero, hay otro tema en cuestión. Al mendocino se le termina el contrato en diciembre y siempre su continuidad está sujeta al mercado de pases. De rumores vive el fútbol y, a pesar de sondeos de Boca Juniors, River Plate y Racing Club, nunca llegó una oferta formal a las oficinas de Cabrero y Guidi.

Qué Lanús lo extrañó no caben dudas. A punto físicamente, Marcelino Moreno marca la diferencia en un plantel al que no le sobra mucho. Después de Mirassol, queda el partido del sábado por Copa Argentina ante Instituto de Córdoba, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. ¿Llegará Marcelino?