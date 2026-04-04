Volvió la preocupación por Marcelino Moreno en Lanús: ¿llega al debut en Copa Libertadores?

Marcelino Moreno volvió a despertar preocupación en Lanús.

Si bien Marcelino Moreno había generado buen ánimo en Lanús al haber entrenado a la par de sus compañeros en Lanús, este sábado volvió a despertar preocupación, ya que se retiró de la práctica con una molestia. Es duda para el debut en Copa Libertadores.

Marcelino Moreno, la estrella del Granate y uno de los emblemas del plantel, dejó atrás una lesión en el pie izquierdo y ya trabaja a la par de sus compañeros con miras al encuentro ante Mirassol, pactado para el miércoles en Brasil. Por eso, de no surgir inconvenientes de último momento, estará a disposición del DT.

Marcelino jugó su último partido en la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, donde Lanús hizo historia en el Maracaná, y después inició el proceso de recuperación por una metatarsalgia en el pie izquierdo, enfocado en llegar en óptimas condiciones al debut en la Copa Libertadores.

Por este motivo, el talentoso mediocampista se perdió varios partidos del equipo en el Torneo Apertura y arrastra una inactividad de más de un mes, ya que el 26 de febrero disputó su último partido. Por eso, si está en condiciones, ocupará un lugar en el banco de suplentes en el cruce ante Mirassol.

Marcelino Moreno Lanús Marcelino no juega en Lanús desde la final de la Recopa. Una seguidilla importante para Lanús A partir de su debut en la Copa Libertadores, Lanús comenzará a transitar un camino plagado de partidos, debido a que tendrá ocho encuentros en menos de un mes, entre ellos el clásico ante Banfield. El equipo de Pellegrino jugará dos veces por semana de acá hasta el 5 de mayo y a su vez tendrá varios viajes al exterior: Brasil, Ecuador y Bolivia. Por eso, la rotación será clave para sacar adelante este desafío, en el que buscará avanzar a los octavos de final del torneo local y avanzar de fase en la Libertadores.

Compartí esta nota en redes sociales:







