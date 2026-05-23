La primera baja del receso: Banfield dejará libre a Sergio Vittor

Una bomba estalló en Peña y Arenales. Dos días después de haber abonado una parte del salario del marzo, Banfield tomó la decisión de dejar libre Sergio Vittor , quien no formará parte del plantel en lo que resta de la temporada de la Liga Profesional .

La decisión de la dirigencia del Taladro se tomó luego que el defensor haya intimado al club por los atrasos en los salarios . De acuerdo a lo informado por el periodista Matías Colombo de Muy Banfield, Vittor no fue el único futbolista del plantel que se presentó en el sindicato de Futbolistas Argentinos Agremiados para reclamar por su deuda.

#Banfield El club deja LIBRE a SERGIO VITTOR y no va a jugar más en la institución. 1 Se debe tras intimar al club y PRESIONAR a los más chicos a que lo acompañen en la decision, por eso la CD tomó la determinación. 2 Además en lo deportivo, por no ser prioridad en el… pic.twitter.com/5lVCowiBib

Frente a esto, y sumando a que no iba a ser prioridad en el armado del nuevo plantel, la comisión directiva que encabeza Matías Mariotto decidió dar por terminado el vínculo con el futbolista, quien tenía contrato hasta diciembre de este año.

Esto desata un nuevo conflicto en medio de un contexto complicado y con un atraso de dos meses con el plantel. En este sentido, si bien esta semana abonó la mitad del sueldo de marzo, se mantiene una tensa calma después de la presión que realizaron los futbolistas de presentarse en Agremiados y en los próximos días seguirían las novedades sobre este tema.

El tercer ciclo de Sergio Vittor en Banfield

Vittor, de 36 años, regresó al club en julio del 2025 para iniciar su tercer ciclo en la institución y fue uno de los refuerzos que sumó Pedro Troglio en el anterior mercado de pases de invierno.

sergio vittor Vittor sumó 29 partidos en Banfield durante su tercer ciclo.

Desde su regreso, se convirtió en uno de los líderes del vestuario y fue la voz cantante en varios de los reclamos de los futbolistas en el último tiempo, siendo uno de los encargados de hablar con las dirigencia sobre las cuestiones salariales.

En lo que respecta a lo futbolístico, Sergio Vittor disputó 29 partidos, no convirtió goles y tampoco brindó asistencias. El año pasado tuvo asistencia perfecta y completó los 90 minutos en todos los encuentros del Torneo Clausura, lo que lo convirtió en uno de los pilares del equipo. Este año las lesiones lo complicaron un poco y si bien fue titular en 13 partidos, desde que sufrió la primera molestia física solo dos veces completó los 90 minutos.