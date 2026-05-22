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22 de mayo de 2026
Lo que se viene.

Oscar Martínez será el papá de Nico Occhiato en una serie de Luzu TV

Oscar Martínez interpretará al papá del personaje de Nico Occhiato en una serie que preparan Luzu TV y Disney +, junto a varias figuras.

Nico Occhiato y Oscar Martínez.&nbsp;

Nico Occhiato y Oscar Martínez. 

El reconocido actor interpretará al papá del personaje de Nico Occhiato dentro de la producción que preparan la plataforma Disney + junto al popular canal de streaming.

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La noticia fue anunciada por el propio Nico Occhiato, quien también confirmó que Graciela Stefani será la madre de su personaje en la historia.

El elenco de la serie

La serie contará con ocho episodios de 20 minutos y tendrá como protagonistas a varios integrantes habituales de Luzu TV, entre ellos Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

“Es como jugar con Messi”, expresó Nico Occhiato al referirse a la incorporación de Oscar Martínez, y reveló además la emoción del equipo luego de que el actor aceptara participar tras leer los guiones.

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Oscar Martinez, en una nueva serie.

Oscar Martinez, en una nueva serie.

“No entienden la felicidad que tenemos de que le hayan gustado los guiones y la historia”, agregó el conductor y productor, que viene apostando fuerte al crecimiento de Luzu TV en el terreno de la ficción audiovisual.

Aunque la serie estará inspirada en el universo y la dinámica de Nadie Dice Nada, desde la producción aclararon que no mostrará las vidas reales de los integrantes del programa, sino personajes ficcionados con guiños al vínculo y humor que convirtió al ciclo en uno de los fenómenos digitales más importantes de la Argentina.

La producción estará a cargo de Pampa Films y será dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, con estreno previsto para fines de 2026 en Disney +.

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