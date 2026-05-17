La serie Cautiva, con Carolina Kopelioff y Lorena Vega, llega a TNT y Flow

Cautiva, la serie argentina protagonizada por Carolina Kopelioff, Lorena Vega y un gran elenco, estará disponible a partir de septiembre en TNT y a través de Flow. Desde las plataformas ya mostraron un primer adelanto de nueva ficción que transcurre en un convento.
La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, junto a un elenco destacado integrado por Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Justina Bustos, Luis Ziembrowski y Evitta Luna, entre otros.
Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la producción subraya una potente mirada autoral femenina tanto delante como detrás de cámara.
Así es la nueva serie de TNT y Flow
Cautiva narra la historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que ahí dentro Cecilia, la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval.
image
Nueva serie de TNT y Flow.
Quince años después, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia.