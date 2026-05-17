Enseñan en Lomas de Zamora cómo armar un CV y desenvolverse en una entrevista laboral

En Lomas suman recursos para ayudar a los vecinos que buscan trabajo.

Para acompañar a los vecinos de Lomas de Zamora que están buscando trabajo , el Municipio realizará un taller gratuito sobre armado de CV y herramientas para desenvolverse en una entrevista laboral .

El Curso de Orientación Laboral se llevará a cabo el lunes 18 de mayo, a las 18, en el Centro Cultural "Nuestro Barrio Sustentable" de Santa Marta que está sobre la calle Homero 1698 . El objetivo es que los participantes reciban información y recursos que les permitan dar nuevos pasos en el mundo del trabajo con confianza y preparación.

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Armar un buen currículum vitae es fundamental porque puede ser la diferencia entre pasar desapercibido o conseguir una entrevista. Los vecinos aprenderán a destacar sus habilidades y experiencias en distintos formatos de CV, y además sumarán algunas claves para cuando tengan que enviarlo por mail.

En el taller también darán consejos para prepararse y mejorar las habilidades durante las entrevistas laborales. Los vecinos interesados en participar de la capacitación tienen que llenar este formulario.

Conectan a empresas de Lomas de Zamora con vecinos que buscan empleo

Empleo Lomas es la plataforma digital del Municipio para conectar a los vecinos que están buscando trabajo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar empleados.

En las últimas semanas subieron a la web nuevas ofertas laborales para operario de limpieza en metalúrgica, jefe de almacén, albañil, representante comercial y operario múltiple.

Los interesados en postularse tienen que registrarse en la página con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV (currículum). Por su parte, las empresas que quieran contratar gente también pueden anotarse en la plataforma.