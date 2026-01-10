Suman nuevas ofertas laborales para los vecinos de Lomas de Zamora

En Lomas buscan fortalecer el acceso al trabajo y la producción.

Lomas de Zamora tiene una plataforma virtual creada por el Municipio para conectar a los vecinos que están buscando trabajo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar trabajadores. En las últimas semanas sumaron nuevas oportunidades laborales en distintos rubros.

Las últimas ofertas laborales que subieron a la web de Empleo Lomas son para ayudante electricista, operario de mantenimiento, empleada administrativa con experiencia ventas, carnicero, cocinero y operario para industria plástica. Los interesados en postularse tienen que registrarse en la página con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV (currículum).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipio Lomas de Zamora (@municipioldz) Las empresas que quieran contratar gente también pueden anotarse en la plataforma. "En el caso de las empresas, se carga el perfil y las propuestas laborales, y desde el Gobierno local nos ocupamos de identificar aspirantes que coincidan con los criterios de búsqueda. Mientras que para quienes buscan empleo, hay que cargar los datos personales, estudios o experiencia laboral y a los que coincidan con alguna oferta vigente, los contactaremos para que puedan coordinar una entrevista y continuar el proceso de admisión con la empresa", detallaron desde el Municipio.

"Somos una empresa familiar que está constituida hace 35 años y nos dedicamos a producir todo lo que es calefacción y parrillas. Mediante la plataforma Empleo Lomas pudimos contratar un soldador que ahora está en planta permanente así que estamos agradecidos por eso", destacó Luis Ortiz, dueño de Gastermic, una empresa de Llavallol.

Ofrecen más de 400 cursos, talleres y carreras en Lomas de Zamora Con el objetivo de brindar herramientas de formación para los vecinos y mejorar el acceso al empleo, el Municipio creó la plataforma Aprender Lomas que tiene información sobre más de 400 cursos, talleres, capacitaciones y carreras que se dictan en instituciones de distintos barrios. La web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y concretar la inscripción.

Compartí esta nota en redes sociales:







