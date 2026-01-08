Remodelan los centros de salud de Lomas para fortalecer la atención

Los CIS son claves para la atención en los distintos barrios de Lomas.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos en diferentes especialidades y descomprimen los hospitales. Desde el Municipio están haciendo obras de refacción para mejorar las condiciones edilicias y dar nuevas comodidades a los pacientes.

En el CIS Llavallol, ubicado sobre las calles Tordillo y Mitre, están haciendo arreglos y trabajos para incorporar consultorios, sala de espera, enfermería, farmacia, salón de usos múltiples y guardia. "Lo estamos haciendo prácticamente a nuevo y con todo el equipamiento necesario para que brinde un servicio de salud de calidad para nuestros vecinos y vecinas. Esta obra de renovación se suma a la del CIS 25 de Mayo de la misma localidad y a las que estamos avanzando en centros de Centenario, Fiorito y Albertina", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

refacciones centros salud3 El plan de obras se lleva adelante en 6 centros de salud. El plan de obras también incluye al CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216). En cada uno de estos lugares llevan a cabo arreglos y mejoras en consultorios, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños y sectores de vacunación.

Clínica médica, pediatría, odontología, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia, psicología y psicopedagogía son algunas de las especialidades que se brindan en los Centros Integrales de Salud. En la web del Municipio, los vecinos pueden encontrar las direcciones de todos los CIS y sacar turno para atenderse de forma gratuita.

Nuevas salas en el Hospital Alende de Lomas de Zamora En el Hospital Alende de Budge se está llevando adelante una ampliación de 215 metros cuadrados con el objetivo de incorporar una nueva sala de partos, habitaciones y sala de médicos. Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento. Las obras ya entraron en la última etapa. Ubicado sobre las calles Ginebra y Claudio de Alas, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende cuenta con servicios en clínica médica, pediatría, oftalmología, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología. El año pasado, el Gobierno de la Provincia entregó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

