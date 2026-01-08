jueves 08 de enero de 2026
Escribinos
8 de enero de 2026
Infraestructura.

Remodelan los centros de salud de Lomas para fortalecer la atención

El Municipio está desplegando un plan de obras en distintos barrios para mejorar las condiciones edilicias y dar nuevas comodidades a los pacientes.

Los CIS son claves para la atención en los distintos barrios de Lomas.

Los CIS son claves para la atención en los distintos barrios de Lomas.

En el CIS Llavallol, ubicado sobre las calles Tordillo y Mitre, están haciendo arreglos y trabajos para incorporar consultorios, sala de espera, enfermería, farmacia, salón de usos múltiples y guardia. "Lo estamos haciendo prácticamente a nuevo y con todo el equipamiento necesario para que brinde un servicio de salud de calidad para nuestros vecinos y vecinas. Esta obra de renovación se suma a la del CIS 25 de Mayo de la misma localidad y a las que estamos avanzando en centros de Centenario, Fiorito y Albertina", expresó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Lee además
Fortalecen la atención en los hospitales de Lomas.
Este año.

Más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico
Shaila llegó al mundo en Lomas y ya recibe el amor de Gabriela, su mamá.
Pura emoción.

Nació el primer bebé del año en el Gandulfo: Shaila llegó para agrandar la familia
refacciones centros salud3
El plan de obras se lleva adelante en 6 centros de salud.

El plan de obras se lleva adelante en 6 centros de salud.

El plan de obras también incluye al CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216). En cada uno de estos lugares llevan a cabo arreglos y mejoras en consultorios, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños y sectores de vacunación.

Clínica médica, pediatría, odontología, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia, psicología y psicopedagogía son algunas de las especialidades que se brindan en los Centros Integrales de Salud. En la web del Municipio, los vecinos pueden encontrar las direcciones de todos los CIS y sacar turno para atenderse de forma gratuita.

Nuevas salas en el Hospital Alende de Lomas de Zamora

En el Hospital Alende de Budge se está llevando adelante una ampliación de 215 metros cuadrados con el objetivo de incorporar una nueva sala de partos, habitaciones y sala de médicos. Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento. Las obras ya entraron en la última etapa.

Ubicado sobre las calles Ginebra y Claudio de Alas, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende cuenta con servicios en clínica médica, pediatría, oftalmología, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología. El año pasado, el Gobierno de la Provincia entregó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Temas
Seguí leyendo

Más de 100 mil vecinos se atendieron en los hospitales oftalmológico y odontológico

Nació el primer bebé del año en el Gandulfo: Shaila llegó para agrandar la familia

Arman nuevas huertas en Lomas y dan talleres sobre alimentación saludable

Arte emergente en Lomas: Libremente abre su escenario este viernes

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El momento en que atropellan al vecino desaparecido en Ingeniero Budge.
Quedó filmado.

Desaparecido en Budge: así fue el momento en que lo atropelló una moto

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nahuel Losada con chances de pasar de Lanús a River.
Alerta Granate.

Nahuel Losada, el arquero de Lanús aparece en el radar de River: las negociaciones