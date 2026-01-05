Arman nuevas huertas en Lomas de Zamora y dan talleres sobre alimentación saludable

Para promover el acceso a alimentos saludables , el Municipio sigue trabajando en la creación y mantenimiento de huertas en los barrios de Lomas de Zamora . Las últimas jornadas impulsadas por la Secretaría de Ambiente se llevaron a cabo en la Secundaria Nº66 y en el Envión Bénquez.

En las mencionadas instituciones se realizaron talleres con los chicos y chicas para hablar sobre la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria . Luego pasaron el armado de la huerta, donde los participantes plantaron hortalizas de estación y se comprometieron a seguir con el cuidado de la huerta.

También hubo una jornada ambiental en la Primaria Nº40 de Albertina donde los estudiantes de 1, 2 y 6 grado plantaron árboles nativos, renovaron la huerta y armaron un jardín de biodiversidad.

Lomas tiene huertas agroecológicas en parques, espacios culturales, centros integrales de salud, jardines comunitarios e instituciones . Los alimentos cosechados son donados a comedores y merenderos . Además de la creación de nuevos espacios de siembra, el Municipio refaccionó 122 huertas comunitarias durante el año pasado con el objetivo de garantizar su funcionamiento y también entregó kits de semillas a vecinos para que armen huertas en sus casas y produzcan alimentos.

Talleres de huerta en los parques de Lomas de Zamora

A través del programa Gobierno de la Comunidad en Verano, la Secretaría de Ambiente dará talleres gratuitos de huerta agroecológica para adultos mediante jornadas teórico-prácticas que se desarrollarán el lunes 19 de enero, a las 17, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas); y el lunes 26, a las 17, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200). Los interesados pueden anotarse a través de este link.

Mientras que Guardianes de la Huerta será una actividad didáctica para niños y niñas sobre agroecología, cultivos y alimentos. Los encuentros se llevarán a cabo el jueves 8, martes 13 y jueves 22 de enero, a las 16, en el Parque Maradona de Fiorito; y el jueves 15 y martes 20, a las 16, en el Parque de Albertina (Homero 2600). Para anotarse, hay que llenar este formulario.