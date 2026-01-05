lunes 05 de enero de 2026
Escribinos
5 de enero de 2026
Agroecología.

Arman nuevas huertas en Lomas de Zamora y dan talleres sobre alimentación saludable

A través de la Secretaría de Ambiente, el Municipio sigue fortaleciendo los espacios de siembra y capacitando a vecinos en soberanía alimentaria.

Hay nuevas huertas en escuelas e instituciones de Lomas.

Hay nuevas huertas en escuelas e instituciones de Lomas.

Para promover el acceso a alimentos saludables, el Municipio sigue trabajando en la creación y mantenimiento de huertas en los barrios de Lomas de Zamora. Las últimas jornadas impulsadas por la Secretaría de Ambiente se llevaron a cabo en la Secundaria Nº66 y en el Envión Bénquez.

En las mencionadas instituciones se realizaron talleres con los chicos y chicas para hablar sobre la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria. Luego pasaron el armado de la huerta, donde los participantes plantaron hortalizas de estación y se comprometieron a seguir con el cuidado de la huerta.

Lee además
La empresa reduce la cantidad de neumáticos desechados y el consumo de materias primas.
Prácticas ecológicas

Así una empresa de Llavallol ayuda a cuidar el ambiente
Otermín: Convocamos a nuestros jóvenes a tener un rol central.
ENCUENTRO

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas
huertas lomas2
En los talleres enseñan las claves para cultivar alimentos.

En los talleres enseñan las claves para cultivar alimentos.

También hubo una jornada ambiental en la Primaria Nº40 de Albertina donde los estudiantes de 1, 2 y 6 grado plantaron árboles nativos, renovaron la huerta y armaron un jardín de biodiversidad.

Lomas tiene huertas agroecológicas en parques, espacios culturales, centros integrales de salud, jardines comunitarios e instituciones. Los alimentos cosechados son donados a comedores y merenderos. Además de la creación de nuevos espacios de siembra, el Municipio refaccionó 122 huertas comunitarias durante el año pasado con el objetivo de garantizar su funcionamiento y también entregó kits de semillas a vecinos para que armen huertas en sus casas y produzcan alimentos.

Talleres de huerta en los parques de Lomas de Zamora

A través del programa Gobierno de la Comunidad en Verano, la Secretaría de Ambiente dará talleres gratuitos de huerta agroecológica para adultos mediante jornadas teórico-prácticas que se desarrollarán el lunes 19 de enero, a las 17, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas); y el lunes 26, a las 17, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200). Los interesados pueden anotarse a través de este link.

Mientras que Guardianes de la Huerta será una actividad didáctica para niños y niñas sobre agroecología, cultivos y alimentos. Los encuentros se llevarán a cabo el jueves 8, martes 13 y jueves 22 de enero, a las 16, en el Parque Maradona de Fiorito; y el jueves 15 y martes 20, a las 16, en el Parque de Albertina (Homero 2600). Para anotarse, hay que llenar este formulario.

Temas
Seguí leyendo

Así una empresa de Llavallol ayuda a cuidar el ambiente

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

Descuento en el pago anual de TSG en Lomas: hasta cuándo hay tiempo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Reyes Magos desfilarán hoy por las calles de Lomas de Zamora. 
Para disfrutar.

Hoy desfilan los Reyes Magos por las calles de Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

¿Se puede dar la vuelta de Emanuel Cecchini a Banfield?
¿Puede volver?

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación