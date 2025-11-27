Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas de Zamora

Los cuatros libros se imprimieron y están siendo entregados en diferentes lugares.

A través de un proyecto de educación ambiental, la Secundaria N°40 de Lomas de Zamora lanzó una colección de cuatro libros con textos e ilustraciones accesibles para personas con disminución visual. Todas estas publicaciones fueron seleccionadas por el Ministerio de Ambiente de Provincia para su impresión oficial y los ejemplares ya están siendo entregados en diferentes lugares.

El proyecto "Nuestra Tierra" comenzó en 2019 y tiene un total de cuatro libros sobre aves, plantas nativas, mariposas y culturas originarias. "Con mucho esfuerzo, todos los años hacíamos una rifa para imprimir entre 6 y 7 ejemplares de forma casera que donábamos a primarias y escuelas especiales. En una mesa ambiental que se hizo en Emajea, donde muchos vecinos plantearon situaciones o propuestas para hacer en Lomas, yo conté el proyecto de la escuela y la ministra de Ambiente Daniela Vilar dijo que los libros se podían imprimir y hacer una tirada para Lomas", contó la docente de Educación Plástica y Visual, Gisela Fourment, quien agregó: "Para nosotros era algo impensado, un sueño imposible que pudimos cumplir y estamos muy felices".

proyecto ambiental secundaria 40 (3) Desde Ambiente Provincia articularon con el Municipio de Lomas para imprimir los libros. Algunos ejemplares fueron entregados a estudiantes de la Secundaria N°40 que tuvieron una participación destacada en el proyecto. "Hay chicos que ya egresaron y son adultos así que tuvimos que ubicarlos. También donamos libros a la biblioteca popular del Ex Pozo de Banfield, al vagón de interpretación de la Reserva Santa Catalina y también le entregamos un ejemplar del libro de plantas nativas a la familia de Christian Rasmussen, querido y recordado guardaparques que fue una inspiración y fuente de consulta para nosotros", destacó Gisela.

También hubo una entrega de libros a estudiantes a través de una jornada en la Plaza 17 de Agosto, de Centenario, ubicada frente a la secundaria donde también plantaron árboles en memoria de desaparecidos por la dictadura. La idea para el próximo año es que los textos también lleguen a escuelas especiales y establecimientos educativos que tengan proyectos ambientales.

proyecto ambiental secundaria 40 En contacto con el ambiente Para la creación de los libros, los estudiantes de la Secundaria N°40 tuvieron que investigar y hacer diferentes actividades como talleres de reforestadores, plantaciones y visita guiadas a la Reserva Santa Catalina. "Para el de aves fueron divididos en grupos y a cada equipo les asignamos un árbol nativo para que investiguen cuál es la fauna asociada a ese especie. De ahí salió un listado de 20 aves que están presentes en las 3 ecorregiones de Lomas y tienen distintas interacciones con las plantas", indicó Fourment, que es ilustradora naturalista y coordina el proyecto junto a Bárbara Bernárdez, la bibliotecaria de la escuela. El libro "Aves de nuestra tierra" fue grabado en formato audiolibro con el acompañamiento del Municipio de Lomas para que sea donado a las escuelas especiales Nº505 y Nº506, que tienen servicio agregado para chicos ciegos y con disminución visual. El proyecto también estuvo tres años consecutivos participando en la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires y en eventos como la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Compartí esta nota en redes sociales:







