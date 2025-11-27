viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
27 de noviembre de 2025
Sueños que se cumplen.

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas de Zamora

Crearon una colección de cuatro libros sobre aves, plantas nativas, mariposas y culturas originarias que fueron seleccionados por la Provincia para su impresión.

Los cuatros libros se imprimieron y están siendo entregados en diferentes lugares.

Los cuatros libros se imprimieron y están siendo entregados en diferentes lugares.

proyecto ambiental secundaria 40 (4)

A través de un proyecto de educación ambiental, la Secundaria N°40 de Lomas de Zamora lanzó una colección de cuatro libros con textos e ilustraciones accesibles para personas con disminución visual. Todas estas publicaciones fueron seleccionadas por el Ministerio de Ambiente de Provincia para su impresión oficial y los ejemplares ya están siendo entregados en diferentes lugares.

El proyecto "Nuestra Tierra" comenzó en 2019 y tiene un total de cuatro libros sobre aves, plantas nativas, mariposas y culturas originarias. "Con mucho esfuerzo, todos los años hacíamos una rifa para imprimir entre 6 y 7 ejemplares de forma casera que donábamos a primarias y escuelas especiales. En una mesa ambiental que se hizo en Emajea, donde muchos vecinos plantearon situaciones o propuestas para hacer en Lomas, yo conté el proyecto de la escuela y la ministra de Ambiente Daniela Vilar dijo que los libros se podían imprimir y hacer una tirada para Lomas", contó la docente de Educación Plástica y Visual, Gisela Fourment, quien agregó: "Para nosotros era algo impensado, un sueño imposible que pudimos cumplir y estamos muy felices".

Lee además
Otermín: Convocamos a nuestros jóvenes a tener un rol central.
ENCUENTRO

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas
La limpieza de basurales se complementa con plantaciones de especies nativas.
Ambiente

Erradicaron más de 100 basurales en Lomas y crearon espacios verdes
proyecto ambiental secundaria 40 (3)

Desde Ambiente Provincia articularon con el Municipio de Lomas para imprimir los libros. Algunos ejemplares fueron entregados a estudiantes de la Secundaria N°40 que tuvieron una participación destacada en el proyecto. "Hay chicos que ya egresaron y son adultos así que tuvimos que ubicarlos. También donamos libros a la biblioteca popular del Ex Pozo de Banfield, al vagón de interpretación de la Reserva Santa Catalina y también le entregamos un ejemplar del libro de plantas nativas a la familia de Christian Rasmussen, querido y recordado guardaparques que fue una inspiración y fuente de consulta para nosotros", destacó Gisela.

También hubo una entrega de libros a estudiantes a través de una jornada en la Plaza 17 de Agosto, de Centenario, ubicada frente a la secundaria donde también plantaron árboles en memoria de desaparecidos por la dictadura. La idea para el próximo año es que los textos también lleguen a escuelas especiales y establecimientos educativos que tengan proyectos ambientales.

proyecto ambiental secundaria 40

En contacto con el ambiente

Para la creación de los libros, los estudiantes de la Secundaria N°40 tuvieron que investigar y hacer diferentes actividades como talleres de reforestadores, plantaciones y visita guiadas a la Reserva Santa Catalina. "Para el de aves fueron divididos en grupos y a cada equipo les asignamos un árbol nativo para que investiguen cuál es la fauna asociada a ese especie. De ahí salió un listado de 20 aves que están presentes en las 3 ecorregiones de Lomas y tienen distintas interacciones con las plantas", indicó Fourment, que es ilustradora naturalista y coordina el proyecto junto a Bárbara Bernárdez, la bibliotecaria de la escuela.

El libro "Aves de nuestra tierra" fue grabado en formato audiolibro con el acompañamiento del Municipio de Lomas para que sea donado a las escuelas especiales Nº505 y Nº506, que tienen servicio agregado para chicos ciegos y con disminución visual. El proyecto también estuvo tres años consecutivos participando en la Feria Internacional de Libro de Buenos Aires y en eventos como la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

Temas
Seguí leyendo

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas

Erradicaron más de 100 basurales en Lomas y crearon espacios verdes

Entornos saludables: plantaron más de 1.900 árboles nativos en Lomas

Llavallol: seguirán los talleres y las actividades en verano el Centro Barrial Magdalena

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Terminó el juicio en Lomas de Zamora por el crimen de Gustavo Romero, el comisario de la Policía Bonaerense asesinado en Banfield.
Condena.

Perpetua para los motochorros que asesinaron a un comisario en Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield, hasta el momento, no podrá sumar refuerzos.
En problemas.

A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases