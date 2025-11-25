Así quedó la renovada estación Juan XXIII, lindera a la Universidad de Lomas de Zamora

Se trata del corredor universitario porque acá circulan miles de estudiantes que van a la universidad. La zona de la estación está ubicada justo debajo del puente de la Avenida Juan XXIII y allí se desarrolló la renovación integral: se armó una plaza seca, se pusieron árboles, cámaras de seguridad e iluminación.
Los trabajos incluyeron nuevos sectores de veredas, modernización de las paradas de colectivos, cartelería y demarcación vial. Y como próxima obra, se hará una bicisenda.
Las obras forman parte del plan de recuperación de espacios públicos, que en Parque Barón ya tuvo la reforma integral del Parque Isabel La Católica con juegos, senderos e iluminación; y diferentes trabajos para mejorar las plazas Belén y Luján.