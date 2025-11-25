Así quedó la renovada estación Juan XXIII, lindera a la Universidad de Lomas de Zamora

Los vecinos ya pueden disfrutar de la nueva obra del Municipio.

En la estación Juan XXIII del ferrocarril Roca, en Parque Barón, el Municipio de Lomas de Zamora realizó una serie de obras para mejorar la circulación y brindar nuevas comodidades a los vecinos y estudiantes de la Universidad de Lomas (UNLZ). Se trata de un punto de importancia dada la cercanía con el predio universitario y la conexión con la zona oeste del conurbano a través del tren.

Se trata del corredor universitario porque acá circulan miles de estudiantes que van a la universidad. La zona de la estación está ubicada justo debajo del puente de la Avenida Juan XXIII y allí se desarrolló la renovación integral: se armó una plaza seca, se pusieron árboles, cámaras de seguridad e iluminación.

Plaza Juan XXIII. Plaza Juan XXIII. En la Plazoleta Juan XXIII se hicieron trabajos de forestación.

Plaza Juan XXIII. Así luce la renovada Plaza Juan XXIII en Lomas de Zamora. Los trabajos incluyeron nuevos sectores de veredas, modernización de las paradas de colectivos, cartelería y demarcación vial. Y como próxima obra, se hará una bicisenda.

Las obras forman parte del plan de recuperación de espacios públicos, que en Parque Barón ya tuvo la reforma integral del Parque Isabel La Católica con juegos, senderos e iluminación; y diferentes trabajos para mejorar las plazas Belén y Luján.

Compartí esta nota en redes sociales:







