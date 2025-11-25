jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
25 de noviembre de 2025
Segura y cómoda.

Así quedó la renovada estación Juan XXIII, lindera a la Universidad de Lomas de Zamora

Los trabajos del Municipio de Lomas de Zamora incluyeron nuevas veredas, plaza, luminarias, modernización de las paradas y cámaras. Se trata de una zona clave para acceder a la Universidad de Lomas.

Los vecinos ya pueden disfrutar de la nueva obra del Municipio.&nbsp;

Los vecinos ya pueden disfrutar de la nueva obra del Municipio. 

Se trata del corredor universitario porque acá circulan miles de estudiantes que van a la universidad. La zona de la estación está ubicada justo debajo del puente de la Avenida Juan XXIII y allí se desarrolló la renovación integral: se armó una plaza seca, se pusieron árboles, cámaras de seguridad e iluminación.

Lee además
cerca de 400 alumnos en la olimpiada contable y de gestion en la unlz
Este miércoles

Cerca de 400 alumnos en la Olimpíada Contable y de Gestión en la UNLZ
Una oportunidad para conocer diferentes proyectos innovadores.
Del 10 al 19 de noviembre

Arranca la Semana Internacional de la Ciencia en la UNLZ
Plaza Juan XXIII.
Plaza Juan XXIII.
En la Plazoleta Juan XXIII se hicieron trabajos de forestación.

Plaza Juan XXIII.
Así luce la renovada Plaza Juan XXIII en Lomas de Zamora.

Así luce la renovada Plaza Juan XXIII en Lomas de Zamora.

Los trabajos incluyeron nuevos sectores de veredas, modernización de las paradas de colectivos, cartelería y demarcación vial. Y como próxima obra, se hará una bicisenda.

Las obras forman parte del plan de recuperación de espacios públicos, que en Parque Barón ya tuvo la reforma integral del Parque Isabel La Católica con juegos, senderos e iluminación; y diferentes trabajos para mejorar las plazas Belén y Luján.

Temas
Seguí leyendo

Cerca de 400 alumnos en la Olimpíada Contable y de Gestión en la UNLZ

Arranca la Semana Internacional de la Ciencia en la UNLZ

La UNLZ despidió al docente Gabriel Estévez con un conmovedor acto

Los alumnos de la UNLZ presentan sus juegos online con desafíos y premios

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.
Conmoción.

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos