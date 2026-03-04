Brutal caso de violencia de género en Villa Centenario: le pegó un tiro en el pie a su pareja por celos

El brutal caso de violencia de género en Villa Centenario quedó filmado.

Un grave episodio de violencia de género quedó registrado por cámaras de seguridad en Villa Centenario, donde un joven obligó a su pareja a bajar de la moto en la que se trasladaban y luego le disparó en el pie.

Según se observa en el video, el agresor discutió con la víctima, para luego amenazarla en la vía pública con un arma de fuego con la que fue efectuó el disparo. En total, se oyeron dos fuertes detonaciones.

"¿Me vas a meter a meter los cuernos a mí?", se escucha decir al hombre, previo a herir de bala a la damnificada, quien trata de alejarse y pedir ayuda. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que apenas podía caminar y lloraba desconsoladamente.

Aparentemente, todo habría comenzado por una escena de celos del violento, que le gritaba "dejá el celular ahí", en medio de insultos y amenazas. Todo ocurrió el domingo pasado y el caso es investigado por la UFI 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, según informaron oficialmente a La Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2029176075419328693&partner=&hide_thread=false Un joven obligó a su pareja a bajar de la moto en la que se trasladaban y luego le disparó en el pie en Villa Centenario mientras le gritaba: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?" pic.twitter.com/S6qVFSjMpW — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 4, 2026 Le disparó en Villa Centenario y la llevó en la moto Obligada por la desesperante situación, que podría ser considerada por la justicia como intento de femicidio, la joven volvió a subir a la moto junto junto al atacante, que le insistía "subí, dale". Ambos se retiraron del lugar. El hecho sucedió en la cuadra de Nápoles al 500, en la localidad de Villa Centenario. La secuencia quedó registrada por cámaras de vecinos y la causa está en manos de la UFI 2 especializada en violencia de género de Lomas de Zamora.

Compartí esta nota en redes sociales:







