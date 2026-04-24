Insólito: hicieron un mural dedicado a la serie Okupas en el conurbano.

Un mural inspirado en la histórica serie argentina Okupas irrumpió en las calles del municipio de Quilmes y sorprendió a todos.

La obra, de 47 metros cuadrados, fue impulsada por el artista local Mariano Acequia, conocido en redes como @acequiaa, quien lleva adelante el proyecto de manera independiente, con el acompañamiento solidario de otros artistas y vecinos. Está ubicada sobre la avenida Cervantes, en uno de los muros de la Línea 85 SAES, a metros de Otamendi.

Uno de los capítulos de Okupas, protagonizada por Rodrigo de la Serna, fue filmado íntegramente en este escenario, lo que refuerza el valor simbólico de la intervención artística en el lugar.

Según explicó el propio autor, el trabajo viene desarrollándose desde hace varias semanas “con muchísimo esfuerzo” y con la colaboración de colegas que se sumaron desinteresadamente y el acompañamiento de @labandadesaes que es la red social de la línea de colectivos que se dedica a difundir distintas acciones solidarias que realizan. Sin embargo, para poder finalizar la intervención, aún necesita reunir materiales y reponer herramientas utilizadas durante el proceso.

En ese marco, lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para quienes quieran colaborar con el proyecto. El aporte sugerido es de 5.000 pesos —o el monto que cada persona pueda— a través del Alias MARIANO.MURALISTA (Mariano Ezequiel Alfie) con el objetivo de completar una obra que será de acceso libre y gratuito.