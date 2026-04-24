La gitana prófuga por la estafa mortal en Ingeniero Budge no se entregaría

Marta Mitrovich , la única imputada que sigue prófuga por la estafa que derivó en la muerte de la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz, continúa siendo buscada por las autoridades, luego de la decisión de las otras dos gitanas acusadas de integrar la banda, que ya se entregaron, y están libres.

Según explicaron fuentes judiciales a La Unión , a diferencia del resto de las estafadoras, Mitrovich cuenta con antecedentes delictivos. Por lo tanto, ni siquiera hizo el pedido de eximición de prisión, tal como ocurrió con las otras dos, que si obtuvieron el beneficio. Todo indica que no se entregaría.

Cuento del tío. "Es muy doloroso que no se haga justicia", lamentó el hermano de la víctima de las gitanas estafadoras

Días atrás, Nancy Yovanovich se presentó ante el fiscal Ignacio Torrigino , titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora , declaró en compañía de su abogado y quedó libre. Previamente, su madre, María Silvia Mitrovich , había hecho lo mismo.

"Negó los hechos, y dijo que solo fue a la peluquería a acompañar a su madre", confió una fuente judicial a este medio. No obstante, "no supo responder a la pregunta de por qué se fue a una peluquería tan lejana a su domicilio", explicó la misma fuente.

Gitanas-Estafa Merlín Díaz, víctima de las gitanas.

Además, explicaron a este medio que "Yovanovich no tuvo respuestas de por qué fue al menos dos veces más sin su madre, y por qué fue junto a Marta Mitrovich el día del hecho. En todos los casos contestó con inconsistencias".

El caso de las gitanas en Budge

La causa investiga una maniobra bajo la modalidad de “cuento del tío”, en la que una banda de gitanas habría convencido a la víctima de someter su dinero a una supuesta “limpieza espiritual”, al asegurarle que estaba “maldito”.

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. Todo comenzó el 15 de enero pasado, pero cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.