Brown de Adrogué anunció el regreso de Brandon López

De cara a la segunda rueda de la Primera B , Brown de Adrogué anunció este jueves el regreso de Brandon López , delantero proveniente de All Boys, club que le rescindió el contrato. El espigado goleador ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Jorge Vivaldo .

Una gran noticia para el Tricolor que hasta el momento es el equipo con menos goles a favor en la temporada con 11, de los cuales cuatro fueron convertidos por un atacantes: Bruno Báez .

En caída. Brown de Adrogué perdió con Comunicaciones y agravó su andar de local

“Tras acordar con All Boys la finalización del préstamo, Brandon López regresa a Brown”, anunció el club en sus redes sociales. Además, confirmó que el delantero permanece “con contrato hasta diciembre de 2027” y que “es el segundo refuerzo de cara al próximo semestre”.

Otra vez con Jorge Vivaldo

Para el entrenador Jorge Vivaldo no es un extraño. Lo dirigió en su primer paso por Brown de Adrogué, en la Primera Nacional 2024, donde anotó tres goles: Atlético de Rafaela, Defensores Unidos de Zárate y Colón de Santa Fe, pero una lesión lo marginó del tramo final del torneo.

A comienzo de 2025, ya con Fabián Lisa en el banco, el oriundo de Magdalena coqueteó con una transferencia al exterior que no se concretó. En el Torneo Apertura marcó un gol (Flandria) y en el Clausura tres (Deportivo Merlo, Deportivo Laferrere y nuevamente Flandria).

Esta temporada, Brandon López fue cedido a préstamo a All Boys -con opción de compra-, hasta diciembre, pero no rindió lo esperado en el equipo de Floresta, que cambió de entrenador y se encuentra a dos puntos del descenso en la zona A de la Primera Nacional.

En el Albo sumó 89 minutos, siempre entrando desde el banco, en los partidos contra Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Central Norte de Salta y San Telmo.

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El panorama en Adrogué no dista demasiado del que transita All Boys. El Tricolor no puede escaparle a la parte baja de la tabla de la Primera B y está a tres unidades del descenso. La llegada de Brandon López potencia el ataque y le da alternativas al entrenador para conformar el ataque que cuenta con Nicolás Meaurio, Bruno Báez y Octavio Padovani.

Los movimientos en el plantel

La temporada marca dos bajas en el plantel Tricolor. El primero en ver la puerta de salida fue el entrenador Pablo Nieva, luego de dirigir apenas siete fechas, con un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. El 0-4 en el estadio Lorenzo Arandilla frente a Arsenal fue el detonante.

En tanto, hace cuatro días, el club informó la rescisión contractual del delantero Alan Visco, que había llegado procedente de Sacachispas.

En cuanto a refuerzos, el extremo Lucas Baldunciel firmó hasta diciembre de 2027 y el jueves pasado concretó su primer entrenamiento. El Chucky viene de la Primera Nacional, donde tuvo poco rodaje en San Telmo.