martes 28 de julio de 2026
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27 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Sol Abraham fulminó a Campanita en Gran Hermano: "Le faltan algunos jugadores"

En la casa de Gran Hermano Sol Abraham fue lapidaria con Campanita y contó todo en una charla picante que mantuvo con Juliana Díaz.

Campanita y Sol, enfrentadas en Gran Hermano.&nbsp;

Campanita y Sol, enfrentadas en Gran Hermano. 

Luego fue fuerte cruce y el posterior quiebre de su relación, las críticas cruzadas entre Sol Abraham y Steffany “Campanita” Pereira continúan dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en una de las pelas más picantes del reality de Telefe.

La paraguaya aseguró que abrió los ojos y que ahora “se dio cuenta” de ciertas cosas que otros jugadores le aseguraban sobre Sol Abraham.

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La cosa no quedó ahí y Juliana Díaz, ex Gran Hermano 2011 y actual visitante, afirmó que Campanita “nunca toma decisiones inteligentes” en la competencia. “Sus aliadas no le hicieron nada básicamente. Ahora quiere aliarse con otros que nada que ver e ir contra vos que sos una visita”, analizó Sol Abraham.

“Para mí que le faltan algunos jugadores”, lanzó Sol Abraham sobre Campanita de manera completamente despectiva, a lo que Juliana Díaz le dio total aval, criticando que la paraguaya no estaría a la altura de la circunstancias para un reality del calibre de Gran Hermano.

La respuesta picante de Campanita en Gran Hermano

De todos modos, Campanita declaró que “nunca fue aliada” de Sol Abraham y se siente muy compungida porque la acusó de querer meterse con cosas graves e íntimas. “Ahora soy su contrincante, soy su rival”, sentenció.

Mientras tanto, Campanita y Sol Abraham no están en la placa de nominados de la Gala de Eliminación en Gran Hermano y al menos tendrán una semana más para seguir haciendo de las suyas.

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