Escándalo con Sol Abraham de Gran Hermano: la denunciaron sus vecinos

Mientras Sol Abraham continúa dentro de la casa de Gran Hermano, el popular reality de Telefe, sus vecinos la denunciaron de deber una suma millonaria de expensas de su departamento. Según algunas versiones, su morosidad trepó a una cifra considerable.

Pepe Ochoa reveló que la deuda de la jugadora de Gran Hermano corresponde a las expensas del departamento y que rondaría aproximadamente entre los 1.600.000 pesos.

“Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella”. Según explicó, las expensas están a nombre de su expareja, sin embargo la deuda corresponde a Sol Abraham.

Pepe Ochoa también en contra de Sol - La acusa de tener una deuda millonaria, problemas con vecinos y de hasta humillar a una niñera. LAM. #GranHermano pic.twitter.com/nKp8ICOGxo

En este sentido Pepe Ochoa reveló que la mediática quiso cancelar la deuda con un cheque sin fondos, lo que agravó la situación, “quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos”, explicó.

Sol Abraham de Gran Hermano.

La jugadora de Gran Hermano y el conflicto con sus vecinos

La denuncia no termina acá, en LAM aseguraron que entre la participante y los vecinos del edificio hay una tensa relación. Pepe Ochoa informó que los vecinos cuestionaron algunos malos modos que tendría Sol Abraham con sus vecinos y los empleados del complejo, "le pidió a los empleados que no usen el ascensor principal".

Además de mantener una mala relación con el encargado del edificio, quien se quejó porque ella le pedía que realizara trabajos fuera de su horario laboral. “Tiene problemas con sus vecinos, la tratan de ordinaria por sus modos y se lleva a las patadas con el encargado", agregó.