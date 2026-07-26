domingo 26 de julio de 2026
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26 de julio de 2026
¡Qué bochorno!

Escándalo con Sol Abraham de Gran Hermano: la denunciaron sus vecinos

Ventilaron Sol Abraham de Gran Hermano está en conflicto con sus vecinos por una millonaria deuda en las expensas y por sus polémicas actitudes.

Sol Abraham de Gran Hermano.&nbsp;

Sol Abraham de Gran Hermano. 

Pepe Ochoa reveló que la deuda de la jugadora de Gran Hermano corresponde a las expensas del departamento y que rondaría aproximadamente entre los 1.600.000 pesos.

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“Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella”. Según explicó, las expensas están a nombre de su expareja, sin embargo la deuda corresponde a Sol Abraham.

En este sentido Pepe Ochoa reveló que la mediática quiso cancelar la deuda con un cheque sin fondos, lo que agravó la situación, “quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos”, explicó.

Sol Abraham de Gran Hermano.

Sol Abraham de Gran Hermano.

La jugadora de Gran Hermano y el conflicto con sus vecinos

La denuncia no termina acá, en LAM aseguraron que entre la participante y los vecinos del edificio hay una tensa relación. Pepe Ochoa informó que los vecinos cuestionaron algunos malos modos que tendría Sol Abraham con sus vecinos y los empleados del complejo, "le pidió a los empleados que no usen el ascensor principal".

Además de mantener una mala relación con el encargado del edificio, quien se quejó porque ella le pedía que realizara trabajos fuera de su horario laboral. “Tiene problemas con sus vecinos, la tratan de ordinaria por sus modos y se lleva a las patadas con el encargado", agregó.

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