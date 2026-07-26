Cómo fue el apasionado romance de Sandro y Tita Russ

El romance de Sandro y la exvedette Tita Russ , que había sido esposa de Alberto Olmedo, fue una apasionada relación que duró apenas cinco meses, a principios de 1982, tras la separación del cantante y generó un revuelo mediático en aquellos años.

Para Sandro , este breve romance, fue muy significativo, ya que le permitió encontrar un refugio donde dejar de ser un ídolo popular y ser simplemente Roberto Sánchez.

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El amor nació a principios de 1982 luego de que Sandro terminara una larga relación con Julia Adela Visciani, el romance con Tita Russ acaparó la atención de los medios e incluso fueron fotografiados juntos.

A pesar de haber sido considerado simplemente como un amor de verano, el vínculo resultó muy intenso. Sandro llegó a confesar sobre aquellos días: "Al lado de Tita conseguí algo difícil: bajarme del escenario y empezar a ser Roberto Sánchez".

Lali Espósito, como Tita Russ en la serie de Sandro reviviendo un romance.

Tita Russ, interpretada por Lali Espósito en la serie de Sandro

María del Pilar García que, en teatro adoptó en nombre artístico de Tita Russ, se lució enormemente en la época de los ‘70 como vedette del Teatro Maipo.

En ese escenario en el que desplegó sus plumas en varias revistas musicales y compartió escena junto a grandes capocómicos como Juan Verdaguer y Pepe Marrone.

En la serie de Sandro el papel de Tita Russ fue interpretada por Lali Espósito y el Gitano en esa etapa de su vida por encarnado por Marco Antonio Caponi.

Tita Russ fue mamá de Javier y Sabrina con Alberto Olmedo. Precisamente, Sabrina Olmedo, recordó que el cantante era muy simpático y que incluso le llegó a escribir varias canciones durante ese tiempo.