Lomas de Zamora mejora sus calles con nuevas obras de repavimentación en los barrios

El Plan Integral de Bacheo sigue llegando a los distintos barrios de Lomas de Zamora con obras desarrolladas por el Municipio para mejorar el estado de las calles, darle más fluidez al tránsito y facilitar la movilidad cotidiana a miles de vecinos.

En esta etapa van a trabajar sobre 14.100 metros cuadrados de calzadas que tenían un importante nivel de desgaste y serán repavimentadas en hormigón para darles mayor resistencia. Durante las últimas semanas abrieron nuevos frentes en los cruces de Quesada con Andrés Bello y Lavardén, en Budge ; sobre Riglos, entre Tarija y Juramento, en Temperley ; la intersección de San Roque y 9 de Julio, en Turdera ; y sobre Cafayate, entre Tuyutí y Newton, en Lamadrid .

En varios puntos de la ciudad también hay obras que ya fueron terminadas y se abrieron al tránsito. Sobre Madrid y Garibaldi, en el límite de Parque Barón y Llavallol , los arreglos totalizaron una superficie de más de 290 metros cuadrados de hormigón. Además, en Llavallol se habilitó la circulación tanto en Olleros y Friedrichs como en El Rosedal, entre Luzuriaga y Friedrichs.

A esto se suman las obras ejecutadas en Virgen de Itatí y Unamuno, en Centenario ; Diagonal 61 al 1800, en Santa Catalina ; Necol, desde Darwin a Conesa, en Fiorito ; y Portugal, entre Alemania y Dinamarca, en San José . Mientras que en Lomas ya están abiertas al tránsito las calles Portela, entre Santa Fe y Belelli; Verdi, entre Rivera y Portela; y Pellegrini y Portela.

En Lomas de Zamora y Temperley avanzan los arreglos sobre la avenida Alsina

Sobre las avenidas Alsina/Almirante Brown, que son de las más importantes de la ciudad, el Municipio avanza con una serie de obras para mejorar el tránsito y la seguridad vial.

Ya se completó todo el tramo de Banfield que va desde Malabia hasta Gallo con reparaciones en ambos manos de la avenida. También finalizaron los bacheos en Lomas de Zamora desde la intersección de Alsina y Gallo hasta el cruce de Almirante Brown y Cerrito.

Y en los últimos días se puso en marcha la última etapa de arreglos sobre Almirante Brown en toda la zona correspondiente a Temperley, desde las calles Cerrito a Florencio Varela. Además de las mejoras sobre avenida, el proyecto incluye trabajos para mejorar el entorno urbano como demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

Por Alsina circulan cientos de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa para llegar a otras ciudades como Lanús y Almirante Brown.