martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
A nuevo.

Renovaron el Centro Integral de Salud de Fiorito: cómo quedó y qué servicios ofrecerá

El proyecto en Pasaje Eva Perón 2420, Fiorito, contempló la recepción, la sala de espera, cocina, enfermería, consultorios y odontología.

Renovaron el Centro Integral de Salud de Fiorito.

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Los trabajos en el CIS FIORITO

Los trabajos de renovación ya fueron ejecutados en su totalidad e incluyeron mejoras en las instalaciones de servicios, la refacción integral del edificio y tareas de pintura.

Además, el proyecto contempló la adecuación de la recepción, la sala de espera, la cocina, el área de enfermería, dos consultorios y el sector de odontología, conformando un espacio moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades de la comunidad.

Actualmente, la obra transita su última instancia: solo resta la instalación del equipamiento médico y del mobiliario para dejar el establecimiento en condiciones de ser habilitado y comenzar a brindar atención.

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Ya está todo listo, solo restan el equipamiento de profesionales y detalles de la obra.

Ya está todo listo, solo restan el equipamiento de profesionales y detalles de la obra.

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La odontología será una de las especialidades del lugar.

La odontología será una de las especialidades del lugar.

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En breve los vecinos contarán con un moderno y renovado espacio sanitario de atención gratuita.

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Se conformó un espacio moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades de la comunidad.

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