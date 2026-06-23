Renovaron el Centro Integral de Salud de Fiorito: cómo quedó y qué servicios ofrecerá

El Municipio de Lomas de Zamora trabaja en una puesta en valor integral del Centro Integral de la Salud (CIS) "La Salud como Derecho", ubicado en Pasaje Eva Perón 2420, en Fiorito .

Por más derechos. Puntos Inclusivos en Lomas: amplían la atención de personas con discapacidad

Desde el Municipio. Controlan en Lomas la salud visual y entregan anteojos sin costo

La intervención forma parte del programa "Obras de la Comunidad" y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura sanitaria para brindar mejores condiciones de atención a los vecinos y vecinas del barrio.

Los trabajos en el CIS FIORITO

Los trabajos de renovación ya fueron ejecutados en su totalidad e incluyeron mejoras en las instalaciones de servicios, la refacción integral del edificio y tareas de pintura.

Además, el proyecto contempló la adecuación de la recepción, la sala de espera, la cocina, el área de enfermería, dos consultorios y el sector de odontología, conformando un espacio moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades de la comunidad.

Actualmente, la obra transita su última instancia: solo resta la instalación del equipamiento médico y del mobiliario para dejar el establecimiento en condiciones de ser habilitado y comenzar a brindar atención.

image Ya está todo listo, solo restan el equipamiento de profesionales y detalles de la obra.

image La odontología será una de las especialidades del lugar.

image En breve los vecinos contarán con un moderno y renovado espacio sanitario de atención gratuita.